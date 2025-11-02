白宮公布川習會美中協議細節 美中各有行動

▲美國總統川普、中國國家主席習近平10月30日在韓國釜山舉行川習會，白宮周末公布雙方協議細節。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普與中國國家主席習近平於10月30日在韓國釜山舉行川習會，川普在會後公布部分內容，中國商務部也釋出部分項目，稍早美國白宮發布美中經濟、貿易關係達成協議的「事實清單」（Fact Sheet），是至今最完整的協議摘要，公布了雙方在會中的4大承諾，以及美國和中國各自採取的行動。

白宮表示，川普與習近平在韓國達成了一項貿易和經濟協議，這是一項巨大的勝利，白宮定調重新平衡了與中國的貿易，這項協議保障了美國經濟實力與國家安全，且將美國勞工、農民和家庭的利益放在首位。白宮指出，這份歷史性協議包含中國做出的4項承諾，與中國採取的10項行動；美國方面也會進行4項行動。

中國4項承諾：

阻止用於製造芬太尼的先驅化學品輸入美國。

實際取消中國目前及計劃中的稀土元素與其他關鍵礦物的出口管制。

停止對美國半導體製造商及其他主要美國企業的報復性措施。

向美國大豆和其他農產品出口開放中國市場。

中國採取的行動：

中國將暫停自2025年10月9日宣布的針對稀土及相關措施的全球性新出口管制的實施。

中國將發佈適用於美國終端用戶及其全球供應商的通用許可證，涵蓋稀土、鎵、鍺、銻與石墨的出口。這項許可等於實質上取消了中國自2025年4月及2022年10月實施的出口管制。

中國將採取重大措施以終止芬太尼流入美國。具體來說，中國將停止向北美運送部分特定化學品，並對部分化學品的全球出口實施嚴格控制。

中國將暫停自2025年3月4日以來所宣布的所有報復性關稅。這包括對美國大宗農產品（如雞肉、小麥、玉米、棉花、高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜與乳製品）徵收的關稅。

中國將暫停或取消自2025年3月4日以來針對美國的所有非關稅報復措施，包括將某些美國公司列入中國的終端用戶清單與不可靠實體清單。

中國將在2025年最後兩個月購買至少1,200萬公噸（MMT）的美國大豆，並在2026、2027與2028年每年購買至少2,500萬公噸的美國大豆。同時，中國將恢復購買美國高粱及闊葉原木。

中國將採取適當措施，以確保中國境內的Nexperia公司貿易恢復，允許關鍵晶片的生產流向全球市場。

中國將撤銷針對美國「根據301條款對中國海運、物流與造船業之調查」所採取的報復措施，並取消對多家航運企業施加的制裁。

中國將延長其針對美國進口商品的關稅排除措施的到期日，該排除措施有效期限至2026年12月31日。

中國將終止針對美國半導體供應鏈企業的各類調查，包括反壟斷及反傾銷調查。



美國採取的行動：

美國將自2025年11月10日起，把為阻止芬太尼流入而加徵的中國進口關稅下調10％，並將維持目前10%的對等關稅至2026年11月10日。在此期間，美國將暫停提高的對等關稅。

美國將延長原定於2025年11月29日到期的部分《301條款》關稅豁免，有效期延至2026年11月10日。

美國將自2025年11月10日起，暫停名為《擴大終端用戶管控，以涵蓋特定實體附屬公司》的臨時最終規則，為期一年。

美國將自2025年11月10日起，暫停《301條款》下針對中國海運、物流與造船業主導地位的應對措施。為期一年，在此期間，美國將根據《301條款》與中國進行談判，同時繼續與韓國與日本在振興美國造船業方面展開合作。

