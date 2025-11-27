白宮出招！阻止馬斯克為「關閉USAID案」出庭作證 DOGE解散傳言陷羅生門
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導
據《石英財經網》（Quartz）報導，美國政府效率部（Department of Government Efficiency，DOGE）近期陷入解散與訴訟風暴。外媒指出，這個由美國總統川普回鍋白宮首日以行政命令成立的新機構，原訂於明年7月解散，如今已被提前裁撤。然而部門去留仍相當矛盾，因為《路透社》曾援引人事管理局官員的話，證實DOGE已不存在，但DOGE官方帳號隨即否認「機構已遭關閉」的說法，使外界對其現況霧裡看花。該部門主責削減聯邦預算，但大幅縮減支出引發民眾反彈，前部長馬斯克於今年5月請辭後，更與川普關係緊張，進一步加劇政治爭議。
與DOGE相關的法律訴訟也持續延燒。多名美國國際開發署（USAID）前任與現任員工提起訴訟，指控DOGE以不合程序的方式解散USAID，違反權力分立原則，甚至利用部門進行「違憲的權力擴張」。原告希望傳喚馬斯克與兩名高層官員作證，以釐清究竟是誰下令採取相關措施。然而白宮上週向馬里蘭聯邦法院提出動議，尋求以保護令（protective order）阻止馬斯克和其他兩名官員作證。動議內容強調，依照既有法律原則，除非原告能提出「特殊情況」，否則不得傳喚行政部門高層，因此應禁止進一步的傳喚程序。
美國司法部先前也表示，馬斯克在DOGE中並未做出重大決策，而是以顧問身分提供建議。但今年5月承審法官認為，原告已提出初步證據，顯示馬斯克可能曾公開為DOGE的關閉「邀功」，因此裁准訴訟繼續進行。另一方面，美國最高法院在另一案件中則擋下要求DOGE高層出庭的動作，使類似訴訟更添變數。
