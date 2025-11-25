白宮前官員：習自認可影響川普對台想法

大陸國家主席習近平和美國總統川普通話，美國前國安官員、現任喬治城大學教授麥艾文指出，「台灣政策幾乎肯定處於習近平思考的核心位置」。他認為，習此刻選擇直接通話，反映出他自認能透過此次機會影響川普的想法，將美國拉近中國對台灣問題未來的設想。」

《華爾街日報》報導，大陸消息人士形容，習近平此次主動致電川普極不尋常。上次大陸領導人主動聯繫白宮，是2001年911恐攻後，江澤民致電當時的美國總統小布希。消息人士稱，習近平看到了影響川普對台立場的戰略契機，因為這位商人出身的總統與前任總統拜登不同，始終迴避對「若中國入侵台灣，美國是否會軍事干預？」明確表態。

即使雙方24日通話後，各自釋放出的訊息重點並不相同，川普仍隻字未提台灣。《華爾街日報》指出，此次通話內容之所以格外引發注意，是因為上月釜山川習會中，雙方罕見完全迴避台灣議題。習近平當時決定將台灣問題留待明年4月在北京與川普直接討論，希望敦促川普正式聲明美國「反對」台灣獨立並支持「和平統一」。

智庫「亞洲社會政策研究所」執行董事但若雲推測，大陸原本希望讓相關爭議就此淡出，但在日本提高警覺後，大陸擔心更多國家效仿日本，聲稱封鎖或攻擊台灣也影響自身安全，讓北京不得不重新介入。

值得注意的是，即便川普持續避免在言語上支持台灣，仍在政策上維持對台軍售的力度。《日經亞洲》引述華府智庫「捍衛民主基金會」資深研究員辛格頓形容，「川普對台灣維持模糊，一方面推進美中貿易談判，另一方面又批准台灣軍購。」而習近平這次通話中加重台灣議題，即反映出對於川普不提供北京想要的立場轉變感到挫折。