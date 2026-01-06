白宮副幕僚長：格陵蘭應成美國一部分

美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，把目光轉向格陵蘭！白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）5日強調，美國政府的正式立場就是「格陵蘭應該成為美國的一部分」，他也揚言，不會有人會為格陵蘭和美國開戰；而美方態度已引起丹麥與歐盟不滿，丹麥總理佛瑞德里克森直指，若美國真的攻擊北約盟友，等同北約以及二戰以來的安全保障，走到了終點。

美國總統川普4日以國家安全與格陵蘭戰略重要性為由，強調美國絕對需要格陵蘭，5日則向NBC重申，格陵蘭對美國、歐洲，乃至自由世界的其他區域而言，都具國安重要性，雖然他沒有對格陵蘭採取行動的時間計畫，但對格陵蘭的意圖「非常認真」。

米勒是川普重要幕僚，他5日在CNN訪問時呼應川普說法，表示川普政府的正式立場就是格陵蘭應屬美國，美國是北約的力量，為了讓美國保障極圈，保護北約與北約利益，格陵蘭應該是美國的一部分。如果美國政府想要，是有能力掌控格陵蘭，不會有人會為了格陵蘭的未來和美國動武。

CNN節目主持人塔柏爾追問，美國是否排除透過武力達到目的？米勒反過來質疑丹麥對這塊北極領土的主權主張，他問道，「真正的問題是，丹麥對格陵蘭的權力依據在哪？丹麥對格陵蘭領土的聲索依據為何？」

米勒提到，「我們活在真實的世界裡，一個由力量、武力、權力主宰的世界，而這是自古以來就有的鐵則。」《紐約時報》評論，在此觀點下，美國可以因為國家利益，隨意顛覆他國政府與奪取外國領土與資源。

面對川普掌管格陵蘭的野心，佛瑞德里克森認為川普是認真想要併吞格陵蘭，但她已清楚表達丹麥立場，格陵蘭也多次表達不想成為美國的一部分。她進一步說，「如果美國決定攻擊另一個北約國家，那一切都結束了，這包含北約以及二戰後的安全保障。」

格陵蘭總理尼爾森安撫民眾不必驚慌，並表示格陵蘭不會一夜之間就被接管，和委內瑞拉沒有可比性。同時，尼爾森也在社群平台發文向川普喊話，「不要再有併吞的幻想了，格陵蘭願意對話，但必須透過適當管道，且尊重國際法。」

過去一直避免批評川普發言的英相施凱爾也支持佛瑞德里克森立場，指丹麥是一個緊密的歐洲與北約盟友，格陵蘭的未來必須由格陵蘭和丹麥王國來決定，而非任何其他人；歐盟外交政策發言人希普強調，歐盟將繼續支持國家主權、領土完整和邊界不可侵犯等原則。