白宮力挺台灣增軍費 歡迎國防支出占GDP3%以上

（中央社記者鍾佑貞華盛頓8日專電）行政院為期8年、規模1.25兆元的國防特別條例持續被封殺，引發美國議員關切。白宮6日對美媒表示，「強烈」支持台灣透過增加軍費來強化嚇阻，也歡迎總統賴清德宣布2026年將軍費的GDP占比提高到3%以上，並於2030年達5%。

為強化台灣自我防衛能力，行政院去年底通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，送交立法院審議。不過，該草案去年12月2日首度在程序委員會遭藍白聯手封殺，無法列入院會報告事項議程，至今累計已被立法院封殺10次。

立法院今年1月30日由民眾黨與國民黨挾人數優勢通過提案，決議將民眾黨團所提版本交付委員會審查。該版本列出6項採購項目，包括海馬士多管火箭飛彈系統在內，總經費上限為新台幣4000億元，並採1年1期方式編列。

「國會山莊報」（The Hill）今天報導，立院僵局目前沒有任何緩解的跡象。

白宮對「國會山莊報」指出，「強烈」支持台灣透過改革和增加國防開支來強化自身防禦和嚇阻力。一名川普政府高級官員表示，「我們歡迎賴總統宣布台灣計劃於2026年將國防開支占GDP的比例提高到3%以上，並於2030年達到5%」。

參議院軍事委員會成員、民主黨參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）也透過聲明向「國會山莊報」表示，台灣持續面臨中國威脅下，擁有自衛所需的資源至關重要。

她說，「過去一年，我持續與台灣同僚對話，勸阻他們不要採取如此大幅度的削減措施，希望他們能夠改變主意。」

「傳統基金會」（Heritage Foundation）亞洲資深研究員葉望輝（Steve Yates）說，國民黨這麼做「風險很大」，警告該黨「在玩火」。「他們削減了先前承諾的投資，這在華盛頓的理性人士看來一定不會是什麼好事。」

葉望輝曾任已故前副總統錢尼（Dick Cheney）副國安顧問，為美國資深國安專家。他支持幾位參議員就此問題表達疑慮，但對國會和媒體中更多政策制定者沒有發聲感到「失望」。

美國總統川普1月接受「紐約時報」專訪時表示，中國國家主席習近平相信台灣是中國的一部分，「他可以愛怎樣就怎樣，但我已向他表達如果侵台，我會很不高興」。

「我相信他不會這麼做，我也不希望他這麼做，如果美國有不同的總統他也許會動手，但我相信他不會在我擔任總統時動手。」（編輯：張芷瑄）1150209