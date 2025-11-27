白宮周邊2國民兵遇襲 川普增派500兵進駐華府

華府鬧區26日下午2時多，就在白宮外幾個街口的路口突然傳出多聲槍響，執勤國民兵當場倒地，現場國民兵和警方立刻壓制嫌犯。

FBI聯邦調查局形容，這是對華府治安與聯邦部隊的公然挑戰；2名國民兵目前仍在加護病房搶救。

目擊者表示，這一帶平常是白領上班族吃午餐及通勤人潮聚集地，想不到在美國戒備最嚴密的總統官邸附近居然會發生國民兵疑似遭到鎖定、伏擊的槍擊案，讓民眾非常震驚。

目擊者萊恩表示，「我們聽到他們好像在救人，好像在對1名國民兵進行心肺復甦，然後還有一名國民兵倒在地上，看起來他離嫌犯更近。」

案發當下附近民眾正在街口等紅綠燈，突然聽到連續多聲「砰砰」巨響，有人以為是施工噪音，直到看到國民兵衝向地鐵站方向，才意識到發生槍擊，紛紛轉身往外跑。目擊者回憶，短短幾分鐘內現場出現警車、消防車和直升機，警方拉起封鎖線，他遠遠看到2名國民兵倒在地上，現場人員持續做胸部按壓搶救，其他國民兵在一旁相互擁抱，情緒非常激動。

華府市長包瑟說明，「目前已知這是有預謀的槍擊事件，一名嫌犯似乎鎖定國民兵為目標，目前已被拘留。」

這起槍擊案發生時，川普人在佛州過感恩節假期，白宮一度緊急封鎖。川普斥責這一樁令人髮指的邪惡襲擊不僅違反人性，更是仇恨跟恐怖行為，強調將付出沉重代價；國防部長赫格塞斯（Peter Hegseth）表示，川普已下令再增派500名國民兵進駐華府，讓首都街頭的軍事存在感更強。

美國國防部長赫格塞斯回應，「這只會更加堅定我們的決心，我們絕不退縮，捍衛我們的首都、我們的城市。事實上這起事件就發生在距離白宮僅幾步之遙的地方，我們絕不允許這種行為，正因如此川普總統已經要求我，我也會要求陸軍部長和國民兵向華盛頓特區增派500名國民兵。」

川普第2任期開始後便以打擊犯罪為由，在多個民主黨執政城市部署國民兵，卻引發是否軍事化治安、製造對立的爭議。如今國民兵在白宮附近遭到近距離攻擊，也讓這項政策面臨更大政治壓力。

