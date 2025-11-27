白宮周邊2國民兵遭槍擊 FBI展開恐怖主義調查

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國聯邦調查局（FBI）今天搜查華盛頓州和聖地牙哥（San Diego）多處房產，官員稱這是在對涉嫌槍擊2名國民兵的阿富汗國民進行恐怖主義調查。2名受害者目前狀況仍危急。

路透社報導，FBI局長巴特爾（Kash Patel）在華府的記者會上說，調查人員從犯嫌位於華盛頓州的住處沒收多項電子設備，包括手機、筆記型電腦及iPad，並對犯嫌親屬進行訊問。

哥倫比亞特區檢察官皮洛（Jeanine Pirro）表示，受傷的2名國民兵分別為20歲的貝克斯特羅姆（Sarah Beckstrom）及24歲的沃爾夫（Andrew Wolfe）。

廣告 廣告

皮洛表示，犯嫌昨天下午在白宮附近埋伏攻擊這2名執勤巡邏的國民兵。他手持一把.357麥格農（.357 Magnum）左輪手槍，先射擊一名國民兵，對方倒下後又再度開槍，隨後朝第2名國民兵開了多槍。

司法部長邦迪（Pam Bondi）向福斯新聞頻道（Fox News）表示，政府計劃以恐怖主義罪名起訴槍手，並尋求「至少」終身監禁的刑罰。

皮洛在簡報時指出，槍手面臨3項持械意圖殺人罪及一項在暴力犯罪期間持有槍枝罪的指控，若其中一名國民兵傷重不治，槍手可能會被以一級謀殺罪起訴。

其中一名傷者貝克斯特羅姆的父親認為女兒生還機會渺茫，他告訴「紐約時報」（The New York Times）：「我現在正握著她的手。」

巴特爾形容這起槍擊案是「令人髮指的恐怖主義行徑」，但他與皮洛都未提出可能的動機。

華盛頓都會區警察局警官卡洛爾（Jeff Carroll）表示，犯嫌似乎是單獨行動。

當局已公布犯嫌是29歲的拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal），他與妻子和5個孩子住在華盛頓州。皮洛表示：「他從華盛頓州開車橫跨全國，以我國首都為目標。」

拉坎瓦爾在與警方交火時受傷，隨後遭到逮捕。巴特爾表示，拉坎瓦爾過去在阿富汗戰爭期間，曾與美方夥伴合作。

中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）則指出，拉坎瓦爾曾在阿富汗與中情局支持的當地部隊合作。

根據國土安全部（DHS）的說法，拉坎瓦爾是在2021年依據「歡迎盟友行動」（Operation Allies Welcome）入境美國。這項前總統拜登（Joe Biden）執政時期的計畫，旨在安置於阿富汗戰爭期間協助美軍、在塔利班組織（Taliban）奪權後擔心遭報復的數以千計阿富汗人。

國土安全部表示，川普（Donald Trump）政府將重新審核拜登總統任內核准的所有庇護案件。

一名不願具名的川普政府官員則透露，拉坎瓦爾是在2024年12月申請庇護，並於今年4月23日獲准通過，也就是川普上任3個月後。該官員表示，華盛頓州居民拉坎瓦爾並無已知犯罪紀錄。（編譯：楊昭彥）1141128