白宮外驚傳槍響！阿富汗移民射殺2國民兵 川普下令停止受理

（記者許皓庭／綜合報導）美國華盛頓特區昨（26）日發生重大槍擊事件，兩名隸屬西維吉尼亞州的國民兵在白宮附近執行維安任務時遭槍手射擊，經搶救不治。警方當場逮捕29歲阿富汗籍嫌犯拉坎瓦爾，他是在美軍撤離後、透過拜登政府的人道安置計畫入境美國。事件震動華府，總統川普當晚下令全面重審阿富汗移民，並宣布停止受理相關移民申請，以強化安全審查。

槍擊發生地點位於華府市中心地鐵法拉格特西站一帶，接近白宮警戒區。警方指出，嫌犯從街角突然出現，立即向巡邏中的兩名國民兵開槍，現場隨即啟動反制與壓制程序。周遭民眾拍下急救畫面，只見人員替倒地傷者施作CPR，仍無法挽回兩人的性命。

兩名罹難者分別為一名男性與一名女性，均隸屬西維吉尼亞州國民兵部隊。州長莫瑞西稍晚證實噩耗，強調兩人是「為國捐軀的勇敢西維吉尼亞人」，並向家屬致哀。

美國國土安全部表示，嫌犯拉坎瓦爾透過「Allies Welcome」計畫來到美國，並於今年初獲得庇護資格。外媒報導，他的入境審查曾在前任政府時期獲得批准。事件發生後，國安單位已針對其背景展開全面調查。

川普在佛州棕櫚灘發表影片聲明，稱這起槍擊是「恐怖行為」，痛批拜登政府在撤軍後以「無篩選」方式讓阿富汗民眾入境。他指責此舉造成國家安全漏洞，並宣布將重新審查所有來自阿富汗的移民身分，必要時將進行驅離。

國防部官員指出，川普已要求在華府支援維安的兵力增加500人，使首都國民兵部署人數突破2700人。白宮方面表示，案發後已啟動封鎖程序，確保區域安全，相關措施在確認無其他威脅後陸續解除。

事件引發對移民政策的廣泛討論。川普陣營人士表示，這起槍擊「凸顯移民審核的漏洞」，強調美方必須建立更嚴謹的審查制度。美國公民及移民服務局（USCIS）隨後宣布，將無限期停止受理阿富汗國民的移民申請，待安全機制重新評估後再行調整。

另據《路透社》，事件發生後，隆納·雷根華盛頓國家機場一度暫停航班起降，但很快恢復正常。警方目前仍在調查嫌犯的犯案動機及槍枝來源，後續將持續加強白宮周邊與政府機構的警戒。

