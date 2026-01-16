白宮官員：半導體25%國安關稅是「第一階段」行動

路透社15日引述一位白宮官員報導，美國商務部14日針對特定高階半導體宣布的25%國家安全關稅，是保護這個產業的「第一階段」行動，可能還會視與其他國家及企業的談判來作出其他宣布。

這位要求匿名的官員說，美國總統川普(Donald Trump)先前曾威脅，要對不在美國生產的晶片祭出100%關稅，藉此來強化半導體製造。

根據白宮發布的一項新的國安命令，川普14日對部份人工智慧(AI)晶片徵收25%關稅，例如輝達(Nvidia)的H200 AI處理器、以及超微半導體(AMD)的MI325X。

川普政府是在根據1962年「貿易擴張法」(Trade Expansion Act)第232條款‌(Section 232)進行了9個月的調查後，發布這項公告，並鎖定多種符合特定性能標準的高階半導體、以及包含這些半導體的裝置徵收進口關稅。

這是川普政府為激勵晶片製造商在美國生產更多半導體、並降低對台灣等地的晶片製造商依賴，所做的廣泛努力的一部份。