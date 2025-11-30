白宮官網建「違規者恥辱榜」 點名批評媒體偏頗報導

美國白宮28日在其官方網站推出了一個新的區塊，公開批評與列舉出其宣稱做出不實報導的媒體機構和記者。

這個網頁的標題寫著「誤導、偏頗、曝光」，並點名波士頓環球報(Boston Globe)、哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)和獨立報(Independent)為「本週媒體違規者」，指控他們錯誤描寫了川普針對6名民主黨議員的發言。這些民主黨議員鼓勵軍人不要遵守非法命令。

川普在社群媒體上指控這些民主黨議員犯下「煽動叛亂行為，可以被處以死刑」，引發了爭議。川普也轉發了一項聲明，其中包含了「絞死他們」的字句。

根據網站：「民主黨人和假新聞媒體顛覆性地暗示川普總統向軍人下達了非法命令。川普總統發布的每一項命令都是合法的。現任國會成員煽動美軍不服從命令是危險的，川普總統呼籲追究他們的責任。」

這個網頁也包含了「違規者恥辱榜」，其中列出了華盛頓郵報(Washington Post)、CBS News、美國有線電視新聞網(CNN)和MSNBC。網頁有一個可以搜尋的報導資料庫，並附上撰寫報導的記者姓名。每一篇報導都會被貼上「偏頗」、「失職」、「左翼瘋子」等標籤。

這個排行榜目前將華盛頓郵報列為頭號違規者， MSNBC與CBS New則分居第二、第三。

除了被點名批評的每週違規媒體外，白宮網頁也將美聯社、紐約時報(New York Times)、華爾街日報( Wall Street Journal)、Politico和Axios等媒體列入一份名單中，指控這些媒體存在偏見或散佈假消息。

這個網頁是川普長期以來對媒體攻擊的最新升級。川普曾對華爾街日報和紐約時報提起訴訟，與美國廣播公司(ABC)和哥倫比亞廣播公司(CBS)達成法律和解，並多次將主要新聞媒體稱為「全民公敵」。(編輯：宋皖媛)