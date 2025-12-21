白宮官網疑遭入侵！理財網紅直播「誤闖」官方頁面 時長達8分鐘

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

美國白宮官網18日深夜驚傳異常狀況，原為「直播新聞」（Live News）的版面，竟短暫出現一名理財投資YouTuber的直播畫面，且持續至少8分鐘才恢復正常，引發外界質疑是否遭到駭客入侵。對此，白宮已證實注意到此事，並表示正在調查事發原因。

美國白宮官網18日深夜驚傳異常狀況，原為「直播新聞」（Live News）的版面，竟短暫出現一名理財投資YouTuber的直播畫面，且持續至少8分鐘才恢復正常。（示意圖／Pexels）

據美聯社報導，白宮官網「直播新聞」（Live News）的版面平時僅用於播放總統演說與官方活動直播，然而當晚卻有民眾意外發現上面為理財網紅法利（Matt Farley）的投資問答內容。畫面曝光後迅速在社群平台流傳，引發熱議。

對此，法利19日受訪時表示，自己完全不知情，直到直播結束後才得知畫面竟出現在白宮官網，直言「相當意外」。他也半開玩笑地表示，如果事先知道直播會被如此公開，可能會穿得更正式，內容也不會只談個人理財，他甚至笑稱希望總統川普（Donald Trump）與其幼子巴倫（Barron Trump）觀看他的直播，並給他一些意見。

截至目前仍無法確認該事件究竟是駭客攻擊所致，或僅為政府內部人員誤植連結。白宮發言人僅低調回應，已著手調查事件成因。值得注意的是，川普在任近1年曾接連發生多起資安事件，包括幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）遭冒充傳訊，以及川普競選團隊遭伊朗駭客入侵，竊取機密文件。

