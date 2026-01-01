白宮宣佈從這3地撤兵! 紐森宣稱勝利 川普怒 : 隨時會回來

2025年6月13日美國海軍陸戰隊派遣200名陸戰隊員，攜帶步槍、防暴裝備及防毒面罩進駐洛杉磯市郊，因應川普政府在南加州大規模移民執法引發的抗議活動。 圖：翻攝U.S. Marine Cor

[Newtalk新聞] 美國總統川普當地時間 2025 年 12 月 31 日宣佈，將從芝加哥、洛杉磯和波特蘭等 3 座民主黨主政的城市撤走國民警衛隊。

川普在社交媒體發文稱，由於國民警衛隊進駐，這些城市的犯罪率才得以「大幅下降」。如果不是聯邦政府介入，波特蘭、洛杉磯和芝加哥「恐怕早已不復存在」。

對此，一向反對川普派兵到各州鎮壓移民的民主黨籍加州州長宣稱這是人民的勝利，但川普則反駁稱，部隊隨時會回來。

廣告 廣告

美國總統川普（左）與加州州長紐森（右）。 圖：達志影像/美聯社

川普 2025 年 1 月再度入主白宮後稱芝加哥、洛杉磯、紐約、巴爾的摩、奧克蘭等民主黨主政城市為“問題城市”。同年 6 月起，美國移民與海關執法局等聯邦機構出動大批執法人員，在加利福尼亞州洛杉磯縣等地展開針對非法移民的搜捕行動，此後川普政府陸續宣佈向洛杉磯、華盛頓、孟菲斯、波特蘭和芝加哥等城市派遣國民警衛隊，協助實施移民執法行動。

美多個州和地方政府就此提起法律訴訟，要求聯邦法官阻止向當地派遣國民警衛隊。12 月 23 日，美最高法院初步裁定，川普政府不能向芝加哥派遣國民警衛隊。這一裁定可能會影響針對川普政府試圖在其他民主黨主政城市部署軍隊的訴訟。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

謝步智觀點》川普竟當「魔鬼代言人」逼澤連斯基割地 歐「志願聯盟」將再捍衛烏

烏再炸俄能源設施！出口崩盤 克宮收入跌50年最低 央行緊急提「這要求」....