白宮宣布川普已簽公告 退出66個國際組織

白宮在稍早發出的聲明中表示，美國總統川普週三（7日）簽署公告，宣布美國將退出35個非聯合國組織以及31個「運作違反美國國家利益」的聯合國機構。白宮並未列出具體的機構名單，但表示這些組織推動「激進的氣候政策、全球治理以及與美國主權和經濟實力相衝突的意識形態計畫」。

聲明指出，此舉是對美國所參與或身為成員國的所有國際政府間組織、公約及條約進行審查後的結果。白宮強調，退出這些機構將終止美國納稅人對那些「將全球主義置於美國優先之上」，或「以低效或無效的方式處理重要問題」之相關實體的資助與參與。「美國納稅人的錢應花在刀口上。」

不過，當被要求提供更多細節及組織名單時，白宮並未立即做出回應。

自展開第二個任期以來，川普一直致力於大幅削減美國對聯合國的資助。他已停止美國參與聯合國人權理事會（U.N. Human Rights Council），延長對聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）的資金凍結，並退出了聯合國教科文組織（UNESCO）。此外，他還宣布了退出世界衛生組織（WHO）和《巴黎氣候協定》的計畫。

