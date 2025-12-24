白宮宣布「中國晶片零關稅」！川普又對習近平示好，半導體免戰牌掛到2027年

​美國貿易代表辦公室23日發布了針對中國晶片產業的調查結果，指控中國在半導體領域確實從事不公平貿易行為。不過白宮也同時宣布，至少到2027年6月之前，都不會對從中國進口的晶片加徵關稅。​



《彭博新聞》指出，美國針對中國晶片產業的調查歷時將近一年，早從拜登總統還在任時就已經開始。原本外界預期相關問題會在川普任內解決，但在川普與習近平達成偃旗息鼓的共識後，這場撼動全球市場的貿易戰也暫時畫上休止符。雖然美國決定暫不收取中國進口晶片的關稅，但美國貿易代表辦公室也說，在維持18個月的零關稅後，2027年6月23日將會再調整為新稅率，確定數額將在至少30天之前公告。​

廣告 廣告

雖然華府對中國進口晶片釋出善意，但美國貿易代表辦公室仍強調：「中國半導體產業搶佔主導地位的做法不合理，更對美國商業造成負擔或限制，因此美國政府可採取法律行動」、「美國貿易代表將持續監測此項行動的成效、解決此事的進展。」

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇對此回應，中方始終反對「濫用關稅」，同時強調全球半導體供應鏈是由市場動態和商業選擇共同塑造。劉鵬宇說：「將貿易與科技議題政治化、工具化及武器化，破壞全球產業與供應鏈的穩定，對任何人都沒有好處，最終只會適得其反。」他也強調中方將採取一切必要措施，堅定捍衛合法權益。

《彭博》認為，暫緩實施新關稅的決定，是川普政府試圖穩定中美關係、鞏固去年10月川習會共識的最新訊號。根據雙方協議，華府與北京同意避免實施高額關稅，放寬對科技產品及關鍵礦物的出口限制。去年拜登政府發起的301條款調查，希望要求將中國半導體產品的關稅税率提高至50%，川普透過保留進一步加徵關稅的選項，為自己預留了未來施壓的潛在籌碼。

根據美國貿易代表辦公室的公告，這項零關稅措施主要聚焦於中國製造的基礎晶片（即傳統或成熟製程半導體）。《彭博》指出，這些中國的成熟製程晶片雖然效能遠遠不如AI晶片，卻廣泛應用於汽車、飛機、醫療設備及電信產業等領域。潛在新增關稅涵蓋的產品也包括二極體、電晶體、矽原料、電子積體電路及其他投入品，不過這項關稅措施不適用於內含中國晶片的電腦、智慧型手機等製成品。​

更多風傳媒報導

