白宮幕僚長吃誠實豆沙包？專訪爆料川普「酒鬼型人格」、馬斯克「怪咖」

國際中心／綜合報導

美國白宮團隊是否貌合神離呢？一向被視為川普陣營「定海神針」、現任白宮幕僚長蘇西·威爾斯（Susie Wiles），在接受時尚雜誌《浮華世界》（Vanity Fair）專訪時竟罕見地對川普及其核心閣員做出極其辛辣的評價。她不僅形容川普擁有「酒鬼般的性格」，還譏諷副總統范斯（JD Vance）是「陰謀論者」，更直指億萬富豪馬斯克（Elon Musk）是個「用藥的怪咖」。報導一刊出，隨即在華盛頓政壇引發軒然大波。

廣告 廣告

白宮幕僚長蘇西威爾斯受訪時爆料川普是酒鬼型人格，並大膽批評川普團隊（圖／翻攝自X平台 @SusieWiles帳號）

稱川普性格如「酒鬼」

根據《浮華世界》（Vanity Fair）刊出的長篇專訪，威爾斯在過去一年間接受了多達 11 次的訪談。儘管川普滴酒不沾，但威爾斯在訪談中直言，川普擁有「酒鬼的性格」（alcoholic's personality）。她解釋，這指的是一種「極度執著與成癮型」的性格，讓川普認為「這世上沒有他做不到的事，完全沒有」。

不過對於幕僚長如此大膽的評論，川普在接受《紐約郵報》訪問時並未動怒，反而表示威爾斯「是對的」。川普說：「我曾多次這樣形容我自己。我很幸運我不喝酒，如果我喝了，後果可能不堪設想，因為我有那種佔有慾強、成癮型的人格。」川普甚至強調，他對威爾斯仍有百分之百的信心，稱讚她「非常棒」。

點名馬斯克、范斯與司法部長 核心圈全中槍

除了川普本人，威爾斯對川普政府的「全明星陣容」也毫不留情。副總統范斯被她形容為「過去十年來的陰謀論者」。對此，范斯幽默回應，承認自己有時確實是陰謀論者，但「只相信那些是真的陰謀論」，並強調這是他和威爾斯之間長久以來的玩笑。

威爾斯在談到馬斯克時，認為這位科技大亨是個「怪咖」（odd duck），並提及他是公開的「K他命使用者」（avowed ketamine user）。她更透露，對於馬斯克大刀闊斧削減聯邦機構（如 USAID）的行為感到「驚恐」。

被問及已故富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的檔案解密風波，威爾斯批評司法部長邦迪「徹底搞砸了」（completely whiffed）。她指出邦迪交給保守派網紅的資料全是「毫無內容的空殼」，且謊稱客戶名單在桌上。威爾斯更直接在訪談中證實：「川普確實在那份檔案中，但沒做什麼壞事；至於柯林頓去過蘿莉島的傳聞，則完全沒有證據。」

而預算局長沃特（Russell Vought）則是被她形容為「右翼的絕對狂熱份子」（right-wing absolute zealot）。

曝露白宮決策內幕：復仇政治與委內瑞拉危機

訪談中也揭露了川普第二任期的決策秘辛。威爾斯坦承，川普政府的某些行動確實帶有「報復」性質，例如針對紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）的抵押貸款詐欺指控。

在外交政策上，針對委內瑞拉強人馬杜洛（Nicolas Maduro），威爾斯透露川普的策略是「持續炸毀船隻，直到馬杜洛求饒為止」。至於備受爭議的 1 月 6 日國會暴動案特赦，威爾斯表示她曾試圖勸阻川普不要特赦那些暴力份子，甚至說「聯邦調查局做得很好」，但在這個議題上她「被否決了」。

白宮緊急滅火 稱報導是「惡意抹黑」

這篇報導刊出後，白宮各方人馬緊急滅火。威爾斯在社群媒體 X 上發文，指責《浮華世界》的文章是「斷章取義的惡意攻擊文」，目的是為了讓川普團隊看起來混亂且負面。她強調，川普政府在 11 個月內完成的成就超越過去總統 8 年的總和。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）也出面護航，稱這是媒體的偏見與省略，並重申全體內閣對威爾斯的支持。儘管遭到嚴厲批評，被點名的司法部長邦迪也在 X 上發文力挺，稱威爾斯是「親密的朋友」，強調團隊就像一家人般團結。

這場罕見的「幕僚長大爆料」雖然被白宮定調為媒體操作，但也讓外界得以一窺川普第二任期核心圈內部的真實互動與決策張力。

更多三立新聞網報導

泰國繳獲柬埔寨中國製武器 軍方：不須歸還北京

新聞幕後／狠甩中、日、韓！全球被川普狂課稅 台灣竟獨享「超低稅率」

他證明了新疆集中營！但川普回報他：遣送至與中國交好的烏干達

好萊塢名導夫婦遭兒殺害！川普竟酸「反川害死自己」 自家人也不挺開轟

