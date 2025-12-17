白宮幕僚長威爾斯稱川普有「酗酒者性格」 川普大方承認「沒錯」

白宮幕僚長蘇西．威爾斯在接受媒體專訪時，說川普有「酗酒者性格」，川普則大方承認，他如果喝酒，可能真的會是一個酒鬼。

白宮幕僚長蘇西．威爾斯，接受最新一期「浮華世界」雜誌專訪時，形容美國總統川普「有酗酒者性格」，川普16日在接受紐約郵報訪問時，認同威爾斯的看法，承認自己確實有「酗酒者性格」，威爾斯的觀察沒錯，他也再度重申，信任威爾斯繼續擔任白宮幕僚長。

川普說，大家都知道他不喝酒，因為他知道他如果喝酒，很可能就會變成一個酒鬼，他自己也講過非常多次，這是一種「控制欲非常強」的個性。

川普也說，他沒有讀「浮華世界」關於威爾斯的專訪，他只知道，威爾斯的工作表現非常出色，而他會繼續任用威爾斯，擔任白宮幕僚長。