白宮幕僚長形容川普有「酒鬼型人格」 罕曝關稅決策混亂內幕

美國白宮幕僚長威爾斯在媒體訪談中形容川普有「酒鬼型人格」。路透社



被美國總統川普稱為「全球最具權勢女性」的白宮幕僚長威爾斯，近日罕見透露她過去一年輔佐川普決策的內幕。威爾斯形容滴酒不沾的川普擁有「酒鬼型人格」，自認為無所不能且逮到機會就要報仇。威爾斯還透露，川普的關稅決策在白宮團隊中引發分歧，而這項決策所引發的混亂結果，比她想像得更加嚴重。

《浮華世界》（Vanity Fair）雜誌週二（12/16）刊登威爾斯（Susie Wiles）過去11次受訪內容整理報導，罕見曝光這位白宮幕僚長對川普政府的觀察感想。

廣告 廣告

對於她全力輔佐並成功推向白宮的川普，威爾斯形容：「他有酒鬼型人格。」威爾斯補充說明，她從小就得面對酒鬼父親的「自大人格」，而川普雖然滴酒不沾，但同樣有著酒鬼的自大人格。威爾斯說，川普認為「沒有什麼是他不能做的。零。沒有這種事」。

威爾斯說，她曾經警告川普不應特赦2021年國會暴動案中犯行重大的罪犯，但川普沒有把她的話聽進去。她還透露，當川普今年稍早宣布對所有貿易夥伴課徵關稅時，團隊內的官員其實相當意見分歧。威爾斯說，這項關稅決策所造成的痛苦混亂「比我預想的更嚴重」。

她表示，川普思考宏觀，但往往忽略政策和程序細節。她不認為川普事喜怒無常的人，但「肯定冷酷無情」，且逮到機會就會對付政敵，而調查紐約州總檢察長詹樂霞（Letitia James）的舉動，「很可能就是報復」。

威爾斯是川普2024大選期間的競選管理人，也是讓川普重返白宮的最大功臣。她在受訪時表示，白宮幕僚長的角色並不是為了牽制總統，而是要推動總統決策，所以即便她的意見不被採納，還是會接受川普決策。

在《浮華世界》的多次訪問中，威爾斯還透露對副總統范斯（JD Vance）的看法，揭露范斯其實是個長期的「陰謀論者」。她還說，范斯從川普的批判者變為支持者，完全是出於政治目的。

威爾斯還批評司法部長邦迪在處理富豪淫魔艾普斯坦案時「完全搞砸了」，反而引起MAGA支持者的批評。威爾斯說，她看過艾普斯坦的檔案，也知道裡面有川普的名字，但「他在檔案裡沒有做錯任何事」。

她同時批評川普金主馬斯克（Elon Musk）率領「政府效率部」（DOGE）裁撤美國國際開發總署（USAID）的作為令人震驚，稱「這不是我會採取的方式」。威爾斯說，她曾質疑馬斯克把政府雇員趕出辦公室的作法，還說任何有理智的人都不會認為馬斯克的作法有用。

更多太報報導

川普的對等關稅喊假的？美媒：自台灣進口商品僅23%須課稅

冷血評論名導雷納夫婦之死 川普：他有病

黎智英案判決書提及川普近200次 紐時：川普應兌現救人承諾