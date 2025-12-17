白宮幕僚長爆川普酒鬼性格 沒什麼辦不到

深受美國總統川普倚重的白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）在《浮華世界》（Vanity Fair）16日發表的專訪中，投下一顆震撼政壇的「誠實」核彈，毫不留情地揭露川普具有「酒鬼型人格」。

外媒報導，被川普稱為「全球最具權勢女性」的白宮幕僚長威爾斯，在《浮華世界》這篇為期一年的系列專訪，談話內容「坦率」程度讓白宮陷入錯愕與士氣低落。威爾斯描述滴酒不沾的川普擁有「酒鬼的性格特徵」。

威爾斯以其經驗，一個長期觀察酒癮父親的專家來解釋，「高度上癮的酒鬼或是一般酒鬼，他們在喝酒時會放大自我人格」。川普儘管不喝酒，卻以一種「沒有任何事情是他做不到的」信念在行事。

對此「爆炸性」評語，川普不僅沒有生氣，反而力挺威爾斯，並以一種令人不安的坦誠承認「她說得沒錯」。川普慶幸自己不喝酒，因為他自認有著「獨占欲和上癮型人格」，若他喝酒，「很可能就會成為酒鬼」。川普還表示，自己從不看《浮華世界》，「從我聽到的內容判斷，很多都不是事實，這是被刻意誤導的訪問，故意誤導。」當被問及是否會繼續信任威爾斯時，川普回應：「當然，她很棒。」

此外，威爾斯在訪談中形容川普是性格強烈且冷酷無情，並證實川普有仇必報，尤其對那些曾經起訴他的人。她與川普曾有「非正式的共識」或「口頭約定」，即他的清算舊帳行為應在執政的前90天內結束。然而，她也承認川普只要有機會，他就會採取行動、對付政敵。她認為，調查紐約州總檢察長詹樂霞（Letitia James）的舉動，很可能就是報復。

威爾斯也透露川普對俄羅斯總統普丁的真實想法，與川普公開的說法不同，川普認為普丁想要的目標是「拿下整個烏克蘭」，而不是僅僅滿足於烏克蘭的一部分。