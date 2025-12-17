白宮幕僚長爆川普「酒鬼人格」、范斯「陰謀論者」 兩人力挺：說得沒錯

編譯張渝萍／綜合報導

白宮幕僚長威爾斯日前接受時尚雜誌《浮華世界》專訪，意外坦然談論川普與其核心成員，且評論相當辛辣，包括形容川普擁有「酒鬼型人格」，還譏諷副總統范斯是「陰謀論者」，甚至指億萬富豪馬斯克是「用藥怪咖」。

此報導一出引起軒然大波。想不到主角川普不但沒生氣，還為威爾斯辯護，贊同她的形容是對的，「我自己也說過很多次，非常多次」。

川普贊同白宮幕僚長威爾斯先前稱他是「酒鬼型人格」的說法。（圖／翻攝自X平台 @krassenstein）

川普受訪：我滴酒不沾但是酒鬼型人格

川普16日接受《紐約郵報》專訪時，為威爾斯先前受訪時爆料他有「酒鬼型人格」辯護，他稱並未因此被冒犯，「沒有，她意思是……你看，我不喝酒，每個人都知道……但我也常說，如果我愛喝，我肯定就是酒鬼。我這樣說我自己很多次，真的。這是一個非常有執著的人格（possessive personality）。」

廣告 廣告

報導指，川普是堅決滴酒不沾的人，他過去常提到哥哥福瑞德（Fred Trump）在1981年死於酒精引起的心臟病，享年42歲，這段過往成了他不願碰酒精的主因。

川普說：「我對自己這樣說過很多次，很幸運我不喝酒，如果我喝，我很可能會那樣，因為我說過，那個詞是什麼？不是佔有慾，是執著、成癮型的人格。我說過很多次，非常多次。」

川普批記者誤導但幕僚長很棒

報導指，專訪威爾斯的記者為《浮華世界》的惠普爾（Chris Whipple），他在過去一年間訪問威爾斯11次。威爾斯形容川普擁有酒鬼型人格，「高功能酒鬼，或一般的酒鬼，他們的性格會在酒後被放大。川普之所以有酒鬼性格，是因為他做事的態度是『沒有什麼事我做不到』」。

當被問到這篇報導與記者時，川普說：「我沒有讀那邊文章，我也沒在看《浮華世界》，但她（威爾斯）做得很好。我聽說裡面的事實有誤，而且訪談者非常誤導，是刻意誤導。」被問到是否對威爾斯完全有信心時，川普說：「噢，她很棒（fantastic)。」

被稱陰謀論者 范斯：確實，但我只相信真的陰謀論

而被稱為「陰謀論者」的范斯，也像川普一樣力挺威爾斯。范斯說：「有時候我確實是陰謀論者，但我只相信那些是真的陰謀論。順帶一提，蘇西（威爾斯）和我檯面上私下都開過這個玩笑很久了。」

范斯承認自己是陰謀論者，但只相信真的陰謀論。（圖／翻攝自JD Vance粉專）

范斯表示，他曾「相信一個瘋狂的陰謀論」，也就是在2020年Covid-19疫情高峰期，讓3歲小孩戴口罩是愚蠢的，應該讓他們正常發展語言能力。

范斯繼續說：「我也相信過這個瘋狂的陰謀論：媒體和政府掩蓋了拜登明顯無法勝任工作的事實。我還相信過一個陰謀論：拜登試圖把政治對手送進監獄，而不是在政治上擊敗他們。」

范斯暗諷：「結果證明，所謂的陰謀論，只是『媒體在六個月後才承認的真相』。」

范斯稱不該接受主流媒體訪 但自己常受訪

《紐時》報導，范斯之後又在一場公開演說中表示，他從未見過威爾斯「對總統不忠」，但質疑受訪的決定，「若我們任何人能從那篇《浮華世界》的文章中學到一個教訓，我希望那就是：我們應該減少接受主流媒體的訪問。」然而，范斯自己其實很常接受主流媒體訪問，包括《紐約時報》。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

兩年聯繫不上母親！兒憂翁山蘇姬已死獄中 軍政府辯：她很健康

人氣高！自民黨推高市早苗「紅白」海報 首刷32萬份創紀錄

白宮幕僚長吃誠實豆沙包？專訪爆料川普「酒鬼型人格」、馬斯克「怪咖」

生10女嫁豪門、生上百孩建龐大家族！美媒揭「中國首父」們扭曲代孕心態

