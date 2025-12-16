白宮幕僚長爆料「酒鬼型人格」 川普：她說的沒錯

美國總統川普(Donald Trump)16日力挺他的白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)。這位美史首位女性白宮幕僚長先前在接受浮華世界(Vanity Fair)訪問時，稱川普有「酒鬼型人格」(alcoholic's personality)。

川普過去曾形容威爾斯是「冰女」(ice maiden)，並讚揚她在幕後為推動他的第二任期向前邁進所發揮的作用。

但在浮華世界刊出訪談內容後，威爾斯如今正處於新聞熱點上。這家雜誌表示，這篇訪問是基於資深政治記者惠普(Chris Whipple)過去1年來的一系列訪問。

威爾斯抨擊這是「別有用心、不誠實地以偏概全」的報導，指控這家雜誌社試圖以「極其混亂且負面的敘事」來抹黑川普團隊，表示她提到的「重要的來龍去脈背景都被忽略了，我和其他人對這個團隊和總統的許多說法都沒有放到報導中」。

川普本人則告訴紐約郵報(New York Post)，威爾斯形容他有酒鬼型人格是對的，儘管他滴酒不沾。「你看，我不喝酒的，大家都知道。但我常說，如果我喝酒的話，我很有可能會是個酒鬼。我曾經這麼說過自己很多次了。我確實如此。這是一種佔有欲很強的性格」。

浮華世界雜誌引述威爾斯說，川普有「酒鬼型人格」，「認為沒他做不到的事。沒有，完全沒有」。威爾斯自己的父親─職業美式足球聯盟(NFL)解說員蘇默瑞爾(Pat Summerall)就有酗酒。

威爾斯在這一系列內容廣泛的訪談中說，自己並非川普的「縱容者」。她也補充說，「我也不是個壞女人」。

68歲的威爾斯在受訪中還提到，美國副總統范斯(JD Vance)是個「陰謀論者」、並稱億萬富豪馬斯克(Elon Musk)是個「怪胎」，對川普政府的其他人物發表了勁爆的看法。