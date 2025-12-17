白宮幕僚長直言川普為所欲為 有「酒鬼性格」

曾被川普總統形容是「冰娘子」的白宮幕僚長威爾斯(右)，沒想到私下對川普及閣員有許多評論，稱川普有「酒鬼性格」，震撼華府。（美聯社）

「浮華世界」(Vanity Fair)雜誌16日刊登白宮幕僚長蘇西‧威爾斯(Susie Wiles)人物特寫，在這篇由資深作家魏波爾(Chris Whipple)撰寫的報導中，威爾斯受訪時形容川普總統「有酒鬼的性格」(has an alcoholic's personality)，形容副總統范斯「十年來一直是陰謀論主義者」，並說司法部長邦迪(Pam Bondi)處理「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案事件「完全搞砸」(completely whiffed)。她說，川普不會動用軍隊影響期中選舉，2028年不會再度參選。

廣告 廣告

接受浮華專訪指范斯陰謀論 邦迪搞砸淫魔案

在這篇人物特寫裡，威爾斯對多名川普政府閣員提出批判，報導刊登後引起輿論注意。

「冰娘子」威爾斯：發言遭扭曲、斷章取義

被川普在勝選之夜介紹為「冰娘子」(ice maiden)的威爾斯16日發表聲明說，受訪發言遭到扭曲、斷章取義，「今天早晨發表的這篇文章，是針對我、歷史上最優秀總統、白宮工作人員和內閣成員等虛偽造謠的攻擊文章」。

威爾斯受訪時說，曾與川普達成「寬鬆協議」(loose agreement)，要求二度執政上台三個月後，就不要再繼續找政敵尋仇，但後來顯然徒勞無功。她說，川普沒有時時刻刻想要報復，「但如果有機會，他是不會放過的」。

威爾斯受訪時證實，川普以刑事犯罪起訴做為報復對手的手段，被問到紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）被控房貸詐欺，威爾斯承認，「好吧，這可能是報復」。

她說，川普聲稱前總統柯林頓(Bill Clinton)曾造訪艾普斯頓私人小島的說詞並不是實話，因為沒有證據顯示柯林頓曾赴小島。

威爾斯總共接受魏波爾11次訪問，其中曾說川普雖然滴酒不沾卻「有酒鬼的性格」。她說，川普個性與她的父親、知名體育主播薩默羅爾(Pat Summerall)很像。她表示，高功能酒鬼或一般酒鬼黃湯下肚後個性特質就會放大，川普覺得自己「無所不能，完全可為所欲為」。

威爾斯對川普政策提出批判表示，曾力勸不要為2021年1月6日國會暴動事件暴力行為最嚴重被告赦罪，但川普照樣特赦。

她表示，由於幕僚嚴重意見分歧，曾設法擋下幾項重大關稅政策但未成功。她說，曾拜託對關稅存疑的幕僚支持關稅政策，「可是他們不願意」。她表示，如果關稅措施能有折衷版本，政策推出之後終將成功，然而「整個過程卻比我先前預期的還要痛苦」。

她指出，政府應對遣返流程進一步檢視，以免犯錯。

威爾斯說，川普向對委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)施壓，「繼續炸船，炸到馬杜洛求饒為止」。她說，政府完全知道轟炸目標是什麼人。威爾斯的說法與白宮打擊毒犯的說法明顯不同。

更多世界日報報導

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚