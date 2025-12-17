白宮幕僚長要跳船了? 狂烤總統內閣 本人反駁為斷章取義 官員力挺

白宮幕僚長蘇西．威爾斯。 圖：翻攝自 X《rainbow7852》

[Newtalk新聞] 昨日（16）美國雜誌《浮華世界》（Vanity Fair）刊登了一則針對白宮幕僚長蘇西．威爾斯（Susie Wiles）的長期訪談彙整，文中把川普與一眾內閣都尖銳批評了一番。提到川普有著「酗酒者的性格」行事時認為沒有什麼是他做不到的。

他還稱副總統范斯是「十年陰謀論者」、行政管理預算局局長羅素．沃特（Russell Vought）是右翼狂熱份子、馬斯克是怪咖和公開的氯胺酮（K 他命）使用者，文內也談論司法部長帕梅拉．邦迪（Pamela Bondi）對艾普斯坦檔案的處理、馬斯克的政府效率部、川普關稅計畫和針對委內瑞拉的威脅。

不過，威爾斯本人相當不認同報導的內容，刊出的當天他就在 X 上澄清這是一篇虛偽包裝的抨擊文章，針對自己和「歷史上最優秀的總統、白宮幕僚和內閣成員」。他認為文中斷章取義且排除了重要背景，乃有意進行負面敘事。

威爾斯在 X 上發文反駁文章內容。圖：翻攝自 X《Susie Wiles》

總統與內閣成員大多與威爾斯同一陣線，川普昨日接受《紐約郵報》專訪時表示，自己雖然不喝酒，但確實有佔有慾非常強且亦上癮的個性，如果有喝酒可能真的會成為酒鬼。針對該文章，川普表示「我沒讀過，我不看《浮華世界》——但她（威爾斯）做得非常出色」，他完全信任威爾斯，認為威爾斯可能是被欺騙了。

據傳川普的哥哥弗雷德因酒精誘發心臟病去世，是他戒酒的主要原因。 圖：翻攝自川普臉書（資料照）

范斯也對威爾斯表達支持，他說自己「有時確實是個陰謀論者」，但只相信那些「真實的」陰謀論，比如媒體和政府都在掩蓋拜登無法勝任的事實。范斯也表示自己和威爾斯在私下和公開場合，都開過這個玩笑很久了。

行政管理預算局局長沃特在 X 上強調，威爾斯是傑出的幕僚長，總是幫助我為總統完成任務的盟友，這篇抨擊文章不會拖慢我們的腳步。司法部長邦迪也稱威爾斯是「親愛的朋友」，每天都在為推進川普的議程奮鬥，表示「任何分裂政府的企圖都將失敗，我們是一家人」。

至於在支持者之間，《有線電視新聞網》（CNN）表示，川普的盟友對這些評價感到震驚，儘管這些話時常出現在私人聊天中，但在這個時刻被公之於眾，引發了激烈猜測。

