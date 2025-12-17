白宮幕僚長首度受訪大爆內幕 指川普不可能再選第三任期

白宮幕僚長蘇西．威爾斯接受美國「浮華世界」雜誌專訪，大爆白宮內幕。

美國「浮華世界」雜誌，16日刊登對白宮幕僚長「蘇西．威爾斯」的專訪。威爾斯除了形容川普有「酗酒者性格」之外，也認為副總統范斯從「反川普者」突然轉變成「挺川普」，是有一些政治考量。威爾斯也不避諱地指出，馬斯克是個「怪咖嗑藥者」。（葉柏毅報導）

威爾斯在訪談中指出，儘管川普本人不喝酒，但他「有酗酒者性格」，因為威爾斯的父親，就深受酒癮問題困擾，她對此深有所感。威爾斯說，川普行事時的信念是「沒有任何事情是他做不到的，沒有，零，完全沒有」。此外，川普偶爾暗示，自己不排除會競選第三任期，但威爾斯表示，川普不會這樣做，川普清楚知道自己「不能再選了」。

廣告 廣告

關於副總統范斯，威爾斯則認為，范斯最初是川普的批評者，但在競選參議員期間改變看法，威爾斯在被問到范斯立場轉變的原因時，她指出，范斯的轉向，發生在競選參議員的時候，她認為「這多少帶有一些政治考量」。

而最妙的還是在於威爾斯對世界首富馬斯克的看法。威爾斯坦承，自己很難跟上馬斯克的節奏，馬斯克公開承認自己使用K他命，白天睡在行政辦公大樓的睡袋中，是個「相當古怪的怪咖」。威爾斯說，大概天才都是這樣子的吧，他們「有自己的一套」。

◆毒品引進門，全家近鬼門；珍惜生命，拒絕毒害。毒品防制諮詢專線：0800-770-885