白宮建「恥辱殿堂」！邀民眾檢舉「假新聞」 23家媒體上榜

美國總統川普（Donald Trump）的白宮團隊推出新網路平台，宣稱將揭露新聞媒體的偏見報導，並邀請「一般美國民眾」協助檢舉。該平台首波公布「本週媒體冒犯者」，點名《波士頓環球報》、《CBS》新聞、《獨立報》及《華盛頓郵報》等媒體。

川普頻繁對記者進行人身攻擊。 （資料照／《美聯社》）

《美聯社》6日報導，這是川普政府對抗「假新聞」的最新手段。這位共和黨總統已對《CBS》新聞和《華爾街日報》提起訴訟，並在法庭上與《美聯社》爭執媒體採訪權問題，同時著手解散《美國之音》等政府經營的媒體機構。川普本人也頻繁對記者進行人身攻擊，光是上個月就對空軍一號上提問的女記者說「安靜，小豬」，稱《紐約時報》記者「內外都醜陋」，並公開批評《ABC》新聞記者是「糟糕的記者」。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，持續應對假新聞和攻擊令人難以招架，新平台是為了讓記者負起責任。白宮新聞辦公室在平台上線後徵求志願者提交媒體偏見案例，聲稱「所謂的『記者』製造太多虛假或誤導性報導，無法逐一辨識，因此需要美國人民的協助」。

白宮新聞秘書李威特稱記者製造太多虛假或誤導性報導。 （資料照／《美聯社》）

儘管遭受攻擊，《Axios》本週報導指出，主流媒體在年底時依然「一如既往地具主導地位」，持續吸引總統關注並設定華盛頓議程。《Axios》執行長范德海（Jim VandeHei）向《美聯社》表示，諷刺的是川普與記者互動的頻率是他有生以來未曾見過的總統層級。范德海說：「他一直抱怨媒體和新聞界，但他像吃麥當勞薯條一樣狼吞虎嚥這些內容。他是大量消費者，他看新聞、打電話給記者、接記者電話，這一直是他的矛盾之處」。

《CBS》、《環球報》和《獨立報》因報導川普對民主黨議員的反應而遭批評。這些議員錄製影片提醒軍人無需服從非法命令，川普指控他們犯下「可處死刑」的煽動叛亂罪。白宮認為媒體錯誤呈現川普呼籲處決這些議員，並稱新聞媒體「暗中暗示」總統下達非法命令。然而這些報導並未明確說明川普是否下令進行非法活動。

李威特也嚴厲批評《華盛頓郵報》關於國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）參與攻擊中美洲毒販船隻的報導。白宮平台本週指控該報試圖破壞反恐行動。《華盛頓郵報》執行編輯莫瑞（Matt Murray）回應：「讓我們說清楚這裡發生什麼事：政府官員錯誤且蓄意針對行使受憲法保護權利的記者。《華盛頓郵報》不會被勸退，將繼續嚴謹準確地報導，為全美國服務」。

美國白宮推出的新網路平台頁面顯示本週媒體冒犯者為《華盛頓郵報》。（圖／翻攝whitehouse.gov/mediabias）

新平台還設有「冒犯者恥辱殿堂」，列出被認為不公平的文章，並以排行榜方式列出反對文章最多的媒體。有23家媒體上榜，《華盛頓郵報》以六篇報導居首，《CBS》新聞、《紐約時報》和前身為《MSNBC》的《MS NOW》各有五篇。值得注意的是，沒有任何訴諸保守派的新聞媒體被指控偏見。

保守派媒體監督組織媒體研究中心自1987年以來持續指控新聞媒體具有自由派偏見，該中心媒體分析主任葛拉罕（Tim Graham）表示：「我們很高興，這比以往共和黨總統做得更強力。我認為今天所有共和黨人都意識到媒體站在對立面，需要被識別為對立面」。

范德海對此平台表示：「我想不出還有什麼是我更不在乎的。如果他們想建立網站指出偏見，很好，這叫言論自由，做吧，我不認為這有任何影響」。但他認為真正有害的是不斷宣稱媒體報導虛假，「這讓人們對真相產生懷疑，當我們無法基於某種共同真相運作時，國家就會受害」。

