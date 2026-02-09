白宮強烈支持增加軍費「歡迎國防占GDP3%以上」 智庫學者：應交由台灣民意決定

政院1.25兆元國防特別條例，至今遭國會多數的藍白多次封殺，引來美國官員關切。（鏡報李智為）

政院為期8年、規模1.25兆元的國防特別條例，至今遭國會多數的藍白多次封殺，引來美國官員關切，甚至有議員點名國民黨討好中國是在玩火。如今又有一位川普政府高級官員向媒體放話，稱白宮強力支持台灣增加國防支出，歡迎賴清德將2026軍費GDP占比提高至3％以上，並於2030年達到5％。不過美國智庫「防禦優先作為」學者直言，美國國會議員不適合指點台灣國防，認為此事應回歸台灣內部辯論，交由台灣民意解決。

《國會山莊報》（The Hill）今日報導，民進黨政府為期8年、規模1.25兆元的國防特別條例草案，因為失去國會多數席次，遲遲無法在立院通過。該筆特別預算用於採購8項武器系統，包含榴彈砲、反裝甲標槍飛彈、海馬士多管火箭飛彈系統等武器，是美國去年12月110億美元軍售案的一部分。

在野喊勿干涉內政 美官員警告別玩火

日前民眾黨主席黃國昌批評AIT處長谷立言（Raymond Greene）過度干涉台灣內政，國民黨聲明也強調，多年國防預算或許有助戰略延續，但須有詳細配套、明確分配與有效監督，避免浪費與低效。此外，關鍵軍備交付持續延遲，顯示軍購需要更務實的規劃與問責機制。

針對國防特別條例遭台灣在野聯手封殺，參議院軍事委員會成員、民主黨參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）表示，台灣持續面臨中國威脅，確保具備自我防衛資源至關重要，「過去一年我一直與台灣同僚溝通，勸阻他們不要大幅削減預算，我希望他們能改變主意。」

另一位軍事委員會成員、共和黨參議員蘇利文（Dan Sullivan）則砲轟台灣國會擱置國防預算的同時，國民黨高層卻在北京與中共會面，並計畫更大規模的交流。蘇利文直言，其中端倪顯而易見，他早就警告過「為了討好中共削弱台灣國防就是在玩火。」

美國「傳統基金會」（Heritage Foundation）亞洲資深研究員葉望輝（Steve Yates）也向《國會山莊報》表示，國民黨擋國防預算風險很大「是在玩火」，這在華府理性人士眼中肯定不是什麼好事。軍事委員會主席羅傑維克（Roger Wicker）同樣反對台灣在野黨刪減台灣國防預算。

白宮力挺國防預算 歡迎提升GDP占比

報導中提到，白宮「強力支持」台灣透過改革及增加國防支出來強化國防。一位川普政府高級官員表示「我們歡迎賴總統宣布台灣將在2026年把國防GDP占比提高至3％以上，並在2030年達到5％。」

美學者籲停止指點 應由台灣民意決定

不過美國智庫「防禦優先作為」（Defense Priorities）亞洲部門主任高德斯坦（Lyle Goldstein）觀察，台灣的政治裂痕太深、社會逐漸兩極化，在他看來，賴政府過去一年遭受不少挫折，某種程度給了在野更多底氣。

高德斯坦認為，美國國會議員不適合對台灣國防政策指指點點，就像他不會期待台灣立委告訴美國官員要如何自衛。他向《國會山莊報》表示，此事關乎台灣未來重大，應回歸台灣內部辯論，「我們應該相信台灣人民能找到解決之道。」

