白宮打壓媒體! 川普不給錢 美公共廣播公司宣布解散

美國《公共廣播公司》( CPC ) 董事會 5 日投票決定解散該機構，緣由是國會根據總統川普的行政令撤銷對該機構的所有聯邦撥款。 圖 : 翻攝自央視新聞

[Newtalk新聞] 美國《公共廣播公司》( CPC ) 董事會 5 日投票決定解散該機構，緣由是國會根據總統川普的行政令撤銷對該機構的所有聯邦撥款，並且該機構遭受持續的政治攻擊。

公共廣播公司發表聲明說，該機構已無法按照《公共廣播法》的初衷繼續運營。董事會認定，繼續作為一家無資金支持的機構運營不符合公眾利益，且可能面臨政治濫用或法律風險。

川普去年 5 月簽署行政令，終止對美國《公共廣播公司》、美國《全國公共廣播電台》等公共媒體的聯邦資助，稱這些媒體的報導「不公平、不準確、帶有偏見」。《公共廣播公司》隨後起訴川普政府，並逐步縮減規模。

據《公共廣播公司》網站介紹，該機構成立於 1967 年，是美國國會授權成立的私營非營利性媒體機構。

