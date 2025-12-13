白宮拒絕提供手語即時翻譯 司法部稱「恐影響川普形象」惹爭議

記者蒲世芸／綜合報導

川普政府近期因是否在總統記者會上提供美國手語（ASL）即時翻譯，再度捲入法律爭議。白宮正就法院要求恢復手語翻譯服務的命令提出上訴，司法部律師甚至主張，提供手語翻譯「將嚴重侵害總統對其對外形象的掌控權」，此說法一出，立刻引起倡議團體與法官關切。

白宮表示，記者會時若提供即時手語翻譯，可能會影響到川普的形象。（圖／翻攝自白宮官網）

NAD要求政府恢復手語翻譯

這起訴訟由美國聽障協會（National Association for the Deaf，NAD）提出，要求白宮在總統川普與白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）主持的記者會中，提供即時手語翻譯。

廣告 廣告

NAD於5月提起的歧視訴訟，將川普、李威特以及白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）列為被告，指出停止提供美國手語翻譯，剝奪了數十萬聽障者獲取政府重要資訊更新的權利，違反了「美國身心障礙者法」（ADA）第504條中的「有效溝通」，以及違反憲法第一修正案中的言論與資訊交流自由。

華府聯邦地區法院法官阿里（Amir Ali）於上月裁定，白宮必須在相關記者會中提供即時手語翻譯，並駁回白宮主張「字幕與逐字稿已足夠」的說法。

白宮稱若有手語翻譯會影響川普形象

然而，司法部在訴狀中指出，於記者會畫面加入手語翻譯，可能「嚴重干擾總統向公眾呈現的形象」，但並未進一步說明所謂「干擾」的具體內容。

並表示白宮在禁制令生效後，已開始在更多活動中安排手語翻譯，不過雙方對「必須做到什麼程度」仍有歧見。白宮方面認為，若川普在非例行記者會的場合臨時接受媒體提問，恐會產生執行上的困難，因此請求法官將適用範圍限縮至最少提前24小時公布的活動。

不過，阿里指出，白宮顯然誤解了裁定內容。他強調，法院要求的是，在「事前已知川普或李威特將發表談話或回答提問」的情況下，官員必須「採取一切合理措施」提供手語翻譯。

另外原告也特別舉例指出，前總統拜登任內，白宮能在活動開始前不到一小時通知媒體的情況下，仍成功安排手語翻譯，顯示在實務上並非不可行。

川普第一屆任期時就曾因此挨告

事實上，美國聽障協會早在川普第一任期時，就因白宮未提供手語翻譯而提告，當時正值新冠疫情期間，協會希望確保聽障與弱聽民眾能即時取得重要公共衛生資訊。相較之下，拜登政府期間，白宮記者會皆提供手語翻譯，但川普重返執政後，相關做法隨即中止。

目前，全案仍待華盛頓特區聯邦巡迴上訴法院裁定，決定是否維持或暫停阿里的裁決。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

中國舉行南京大屠殺國家公祭 解放軍報連日重砲批日方與「台灣有事論」

北韓助俄士兵返國！金正恩親迎並盛讚「英雄行動」 近一半人員皆已陣亡

不理俄不滿！歐盟拍板無限期凍結俄資產 鋪路「戰爭賠償貸款」援烏克蘭

南韓向金正恩示好欲調整軍演 美軍急了：聯合演習絕對必要

