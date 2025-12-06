白宮推出新網站羞辱記者 專家警告危及新聞自由
（德國之聲中文網）眾所周知，美國現任政府對新聞行業很不友好。總統特朗普近日稱一名詢問他與愛潑斯坦醜聞關系的女記者是“小豬”（piggy）。
在周一（12月1日）的白宮記者會上，白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特（Karoline Leavitt）聲稱，她的工作大量時間都花在處理白宮記者們發表的所謂“失實描述”上。
她說：“每天從這棟樓裡源源不斷流出的假新聞讓人應接不暇。”
白宮新網站設立媒體“恥辱大廳”
為回應萊維特所稱記者散布的“假新聞和攻擊”，白宮新建了一個網站。該網站列出政府認定發表虛假、有偏見或誤導性報道的媒體和記者。
這個新建的“媒體違規者”網站設有“每周違規者”專欄，還有“恥辱大廳”，目前包含四頁內容，列出被白宮劃入“偏見、謊言、虛假指控、瀆職、刪減背景、誤報、循環報道、報道缺失、左翼瘋狂”等不同類別的新聞報道。
白宮12月1日發布聲明稱，建立該網站意味著政府“向假新聞媒體投擲了火焰噴射器”。
非營利組織“保護記者委員會”負責美國、加拿大和加勒比地區項目的協調員凱瑟琳·雅各布森（Katherine Jacobsen）有完全不同的看法。
“當網站使用的語言看起來像一場抹黑運動、聞起來也像一場抹黑運動，那它很可能就是一場抹黑運動。” 雅各布森對德國之聲說，“怎樣強調這有多令人擔憂都不為過。”
白宮新網站“實際上是在威脅媒體”
雅各布森說，美國政府建立這樣一個網站，“不僅為口頭討伐，甚至為實地攻擊媒體創造了條件”。
除了批評媒體本身，該網站還公開列出撰寫或制作相關報道的記者姓名。
“這些記者努力公開事實，創造更透明的環境。”她說，“我們知道這種言辭會加劇緊張氣氛，使記者在工作時更不安全。”
布魯金斯學會（Brookings Institution）治理研究專家喬納森·卡茨（Jonathan Katz）也表示，特朗普政府設立的網站實際上是在威脅媒體。
“它可能對言論自由和獨立媒體造成寒蟬效應。”卡茨對德國之聲說，“我們正密切觀察這會如何影響美國的新聞自由。”
新聞自由是美國的立國原則
任何對完全自由媒體環境的限制，都與美國的立國精神相違背。美國憲法第一修正案明確寫道：“國會不得制定任何限制言論自由或新聞自由的法律。”
早在1776年，弗吉尼亞殖民地議會通過的《弗吉尼亞權利法案》中就寫道：“新聞自由是自由的重要支柱之一，只有專制政府才會加以限制。”
“你永遠不會聽到一個記者說他與政府的關系很好。”曾長期擔任《華盛頓郵報》執行主編的本·布拉德利（Ben Bradlee）談及新聞自由時說過，“如果他說關系很好，那他可能在撒謊，而政府對他也過分好了。政府不必對我們特別好，只要別擋住我們的路就行。”
“我們從未見過哪位總統以特朗普這種方式攻擊媒體”
美國聯邦政府和媒體的關系從來不可能完全和諧。在民主制度中，記者必須監督政府行為。這意味著有時記者會報道政府不喜歡的內容，而政府官員有時也會對記者態度不佳。
但“媒體違規者”網站，加上五角大樓的報道限制，以及特朗普對數家發布不利於其報道的媒體提起訴訟，顯示出當下政府對媒體的敵意前所未有。
“歷任總統都曾對媒體報道不滿。但我們從未見過哪位總統以特朗普這種方式攻擊媒體。”波因特新聞研究所（Poynter Institute）資深撰稿人湯姆·瓊斯（Tom Jones）對德國之聲說。該機構也提供新聞倫理培訓。“特朗普無疑是對媒體最具對抗性的總統。”
美國人對媒體的評價嚴重分化
白宮發言人萊維特表示，問題出在記者，而不在總統。
“這個國家的新聞標准已經跌到歷史低點。”她在12月1日的記者會上說。
大量共和黨選民顯然認同她的說法，至少在涉及2024年總統選舉報道方面。
皮尤研究中心2024年9月的一項調查（當年大選時間為11月5日）顯示，60%的共和黨和傾向共和黨的選民認為媒體對競選的報道“不太好”或“非常不好”。相比之下，77%的民主黨和傾向民主黨的選民認為媒體的報道“還可以”或“非常好”。
民主支柱“正在遭受侵蝕”
波因特新聞研究所資深撰稿人瓊斯說，美國政治記者肩負著讓公眾知情的重要使命，即便部分公眾甚至政府不喜歡他們的報道。
“媒體的工作就是監督權力。”瓊斯說，“雖然並不完美，但報道都建立在深入調查和事實基礎之上。”
今年早些時候，卡茨參與撰寫了布魯金斯學會的《2025民主行動手冊》，其中總結了支撐美國民主的七大支柱。
“其中一個完全不可或缺的支柱，就是自由和獨立的媒體。”卡茨說，“透明和問責都有賴於此。而現在，這個支柱正在遭受侵蝕。”
作者: Carla Bleiker
