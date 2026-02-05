白宮撤明州7百ICE人員 仍有2千移民執法人員留守

白宮邊境事務主管霍曼4日在明尼阿波利斯證實，聯邦政府已開始縮減明州的移民執法規模，約700名ICE與邊境巡邏人員將立即撤離，結束為期數週的大規模部署行動。

白宮邊境事務主管霍曼表示，「我已經說得很清楚，我們進行的是鎖定目標的執法行動，每一次出勤我們都知道要找誰，知道最可能在哪裡找到他們，也清楚他的移民與犯罪紀錄。但如果在行動過程中遇到非法居留者，我們不會視而不見。」

霍曼也強調，此次撤離不代表行動喊停，ICE仍將持續在社區執行任務，只是回到「鎖定目標」的執法模式；他也坦言，未來是否進一步撤離，取決於地方政府與社區是否配合。

儘管聯邦政府宣稱行動縮減，明州多地抗議仍未停歇，部分居民認為，撤走700人只是象徵性讓步，無法化解社區長期累積的不安與不信任，甚至擔心他們只是調去別的地方。

明尼阿波利斯居民海斯說：「我的第一個反應是，太好了，我們社區的執法人員減少了；但我的第二個想法是，他們會被調去其他社區，所以感覺有點讓我很不舒服。」

面對質疑，霍曼重申，政府最終目標是結束這波增援行動，但前提是地方停止對ICE人員的干擾與暴力行為；他也透露，國土安全部已在明州優先全面配發隨身攝影機，強化執法透明度。

白宮邊境事務主管霍曼表示，「在川普總統的支持下，我的目標是盡快全面撤出、結束這場增援行動，但這很大程度取決於我們目前在社區中看到的，針對ICE及其聯邦合作夥伴的非法和威脅性活動能否停止。」

聯邦政府試圖透過縮減人力，為緊繃局勢降溫，但在移民執法與社區信任之間，顯然仍存在巨大裂痕；ICE是否真的會持續撤出明州，或只是重新部署到其他社區，仍有待後續觀察。

