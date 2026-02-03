白宮放過哈佛支付2億美元？川普批《紐時》亂報 反向校方索賠10億

美國總統川普1月21日在瑞士達沃斯的世界經濟論壇發表演說。路透社



《紐約時報》週一（2/2）報導稱，白宮已經放棄要求哈佛大學支付2億美元，以解決雙方之間的爭端。然而，美國總統川普隨後批評哈佛校方散播大量「無稽之談」，聲稱報導完全錯誤，揚言將向哈佛索賠10億美元，並要求《紐時》更正報導。

川普（Donald Trump）去年重返白宮以來，聲稱哈佛大學等院校深受反猶太主義與「激進左翼」意識形態影響，並指控哈佛未能充分處理猶太學生遭騷擾的問題，進而取消數百項該校研究人員的補助款，促使校方對美國政府提起訴訟。

《紐約時報》此前曾報導，川普政府中的強硬派希望哈佛大學向美國財政部支付一筆款項，為勞動力發展計畫投入5億美元，以此作為解決處理反猶太主義協議的一環，但校方擔心遭到自由派學生和教職員的強烈反對，因此拒絕該提案。

《紐約時報》週一則引述4位知情的政府官員和哈佛大學人員透露，川普在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇期間，曾與黑石集團（Blackstone）執行長史瓦茲曼（Stephen Schwarzman）不期而遇。後者曾參與哈佛大學與白宮之間的談判。

知情人士指出，川普上週向史瓦茲曼明確表示，若能促成協議，將不再要求哈佛大學支付2億美元。有官員透露，美國教育部長麥馬洪（Linda McMahon）上週也向史瓦茲曼傳達類似的訊息，即政府願意免除對哈佛的罰款。

《紐約時報》指出，白宮做出讓步正值川普支持率下滑之際，他因為針對移民的執法手段引發公憤，且聯邦幹員在明尼蘇達州槍殺兩名美國公民，更令輿論沸騰。如果白宮與哈佛大學達成協議，將使川普在任期最艱難的時刻取得一場勝利。

消息一出，川普當晚於自家社群媒體Truth Social發文，指責哈佛「散播大量無稽之談」，並稱該校存在嚴重的反猶太主義傾向，「我們現在正尋求10億美元的賠償，且未來不想再與哈佛大學有任何瓜葛。」他隨後在另一篇發文稱《紐約時報》報導「完全錯誤」，要求更正。

川普最後引述《紐約時報》的報導稱，部分與哈佛大學相關的人士認為，該校最終別無選擇，只能達成協議，並指美國政府曾多次試圖削減哈佛的研究經費，此舉將引發難以承受的危機。「如同許多頂尖研究型大學，哈佛的財務模式依賴聯邦撥款。」

除哈佛大學，目前包括哥倫比亞大學與布朗大學在內的多所常春藤盟校，已經與川普政府達成協議並接受其特定要求。

