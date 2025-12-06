白宮新版國安戰略曝光！歐洲盟友成箭靶 承認美不再獨霸「須與中俄共享權力」

美國總統川普。（圖／達志／美聯社）

白宮於美東時間5日新發布的《國家安全戰略》（National Security Strategy）自我標榜為「美國優先」（America First），但《CNN》認為，「美國獨行」（America Alone）或許更能概括這份長達33頁的文件，該文件通篇充斥著抱怨和怨懟，以近乎種族主義陰謀論的語調切割了與歐洲盟友的關係、承認美國必須與中國分享權力，並在西半球尋求新的盟友。

據《CNN》報導，文件開頭便宣稱：「美國像阿特拉斯（Atlas，希臘神話裡的擎天神，被宙斯降罪來用雙肩支撐蒼天）般支撐整個世界秩序的時代已經結束了。」這句話既像對過往的否定，也似乎暗示未來不再承擔全球領導。然而文件並未清楚回答：在新的國際架構中，美國究竟打算站在哪裡？它描繪的美國不是過去作為全球領袖的形象，而是面對其他強權崛起時緊張、甚至帶有敵意的身影。

「當美國拒絕為自身追求註定失敗的全球主宰概念時，我們必須防止他國主宰世界。」文件寫道。「大國、富國與強國影響力過大，是國際關係中的永恆事實。」文件還聲稱，中國的迅猛崛起是以美國為代價（卻幾乎未提到廉價中國商品如何令美國生活水平提升數十年），而美國能做的不是阻止，而是遏制。

白宮認為，美洲地區較鄰近的國家可能成為新的朋友，但風險在於期待落空。文件宣稱「川普推論」（Trump Corollary）是對1820年代「門羅主義」（Monroe Doctrine，核心主旨是警告歐洲列強不要干涉美洲大陸的事務）的補充，延續了美國應主導自身周邊地區的古老主張，而非是2026年提出的新概念。然而文件並未提到美國在南方實際上可倚賴的盟友極為稀少，同時白宮揚言將隨時轟炸毒梟網路，卻又赦免了飽受毒品危機困擾的前宏都拉斯的腐敗總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）。

這份戰略文件整體而言以嚴肅語調包裝，但缺乏具體可行的政策內涵。對中東的描述更是簡化到幾乎輕浮，將「衝突」視為「最棘手的動態」，而以色列－巴勒斯坦衝突則被淡化為「棘手的問題」，彷彿其中的死亡與動盪只是概念而非現實，這提醒了人們數以千計的生命受制於這種搖擺不定、甚至輕蔑的思維，而這正出自全球軍事超級強權的核心。

《CNN》指出，這份文件讀起來像是經過加強版的學術翻譯版本，是將美國總統川普（Donald Trump）在橢圓形辦公室的冗長獨白，翻譯成正式論述的成品。其中不乏來自X.com黑暗角落常見的偏見與抱怨，而文件在以200多字對非洲進行論述後，便突然草草收尾，彷彿在暗示「非洲大陸的資源」是唯一值得在意之處。

然而文件中最令人不安的章節，是留給美國最常指責的對象：歐洲。美國副總統范斯（JD Vance）今年2月在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上發表的尖銳演說，在文件中以整整2頁的內容呈現，包括以毫無證據的口吻指控歐洲盟友壓制言論自由與民主，並因過度監管而自我削弱經濟。文件聲稱大多數歐洲人被剝奪了表達他們渴望與俄羅斯和平共處的民主機會，《CNN》批評，這是對1個渴望避免戰火再次降臨歐洲大陸的片面描述，也忽視俄羅斯威脅已在歐洲多國首都以破壞形式顯現。

文件甚至借用歐洲極端勢力常用的、帶有白人種族主義色彩的陰謀論「大取代」（Grand Remplacement，聲稱歐洲的白人正在人口及文化層面逐漸被非白人取代），宣稱歐洲正面臨「文明性的抹除」，「在未來幾十年內，某些北約（NATO）成員國很可能成為非歐洲人口的多數。」換言之，歐洲將變得「不那麼白人」，因此對美國的聯盟關係可能轉向敵意，並在「20年內或更短時間內變得面目全非」，不再「足夠強大到成為美國的可靠盟友」。文件甚至進一步主張「應在歐洲國家內培養對歐洲當前路線的抵抗」，意指公開干預。

俄羅斯則意外地免於受到同樣的批判，被視為值得維持「戰略穩定」的對象。美國不再被描繪為歐洲的北約盟友，而是1個調停者，旨在「減輕俄羅斯與歐洲國家之間的衝突風險」。文件還抨擊那些「寄望於不穩定少數派政府的歐洲官員」，指稱他們在民眾渴望和平時以審查制度和對民主的壓制，阻止人們以客觀現實的角度評估戰爭。

文件隨後批評歐洲缺乏自我防衛的軍事能力，這種缺乏自信「最明顯體現在其與俄羅斯的關係上」。然而《CNN》批評，文件忽略川普為俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）鋪上紅地毯式的外交態度，也忽略了俄羅斯經濟規模甚至比義大利還小、其軍事力量至今仍無法完全征服較弱鄰國的現實。

文件所列的首要目標是：「迅速停止烏克蘭的敵對行動」，重新建立與俄羅斯的「戰略穩定」，並確保烏克蘭「作為1個可存續的國家生存下去」。然而「存續」與「可存續性」這2個用語，完全無法讓基輔感到安心。當文件呼籲「終結北約不斷擴張的觀感與現實」時，普丁甚至獲得天上掉下來的禮物。雖然目前加入北約的候選國本就不多，但文件刻意不點明這點。

整份文件對於如此嚴肅的時代而言，顯得極不嚴肅。它形容川普的政策「務實但不是『務實主義』（pragmatist），現實但不是『現實主義』（realist），有原則但不是『理想主義』（idealistic），強硬但不是『鷹派』（hawkish），克制但不是『鴿派』（dovish）。」《CNN》認為，這種語言遊戲彷彿在文化戰爭的背景下，以紅色麥克筆劃掉形容詞，卻留下語義混亂的文字拼盤，宣示其撤退、憤怒，以及對長期價值與盟友的否定。

