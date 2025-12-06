白宮新版《國安戰略》視台灣為印太戰略核心基石！汪浩讚「打臉各種川普出賣台灣的論調」：護台不僅是維持地緣平衡「也確保美國全球競爭力＋經濟安全」

美國白宮於美東時間5日公布新版《國家安全戰略》（NSS），指出維持軍事優勢、避免台海爆發衝突，是美國印太政策最重要任務，美方將打造能在第一島鏈「任何地點」阻止侵略的軍力。對此，英國牛津大學國際關係學博士汪浩直言，「這份文件狠狠打臉了世界上各種質疑川普會出賣台灣的論調」。

汪浩於臉書以「保衛台灣是美國印太戰略的核心」為題發文指出，美國總統川普（Donald Trump）公佈的2025 年美國《國家安全戰略》清楚顯示，「台灣在美國全球與印太戰略中的地位被大幅提升，且具有明確、具體、甚至不可替代的戰略價值」。

汪浩提及，該文件中，多處強調台灣在軍事地理、科技供應鏈與區域安全中的關鍵角色，使台灣成為美國維持印太平衡的核心支點。他直言，「這份文件狠狠打臉了世界上各種質疑川普會出賣台灣的論調」。

汪浩表示，在地緣戰略層面，「台灣被納入第一島鏈的前沿防禦體系，被視為阻止中國擴張的關鍵節點」。他說明，NSS 明言，若台灣落入敵對力量手中，整個第一島鏈將被撕裂，美國在西太平洋的空海機動能力也會受到根本性的削弱，「因此，美國不僅把台灣當作『戰略夥伴』，更視其為維持印太軍事平衡的『最後防線』。

汪浩指出，這種定位意味著，「保衛台灣不再只是道義或價值的選擇，而是一項攸關美國自身國家利益的戰略要求」。他續指，「台灣在半導體與關鍵科技供應鏈的全球地位，使其成為美國科技與經濟安全的核心部分」。

汪浩說明，NSS強調，美國要在全球競爭中維持領先，就必須確保可靠的供應鏈與關鍵材料來源，「而台灣恰恰位於這個結構的中心」。汪浩指出，「台灣的安全與產業穩定直接關乎美國自身經濟與科技競爭力，這使美台關係更具結構性與戰略性」。

汪浩接續點出，NSS 明確重申美國長期的對台政策。「反對任何片面改變台海現狀」，並將「嚇阻針對台灣的武力行動」視為印太防衛的優先事項之一。汪浩說，儘管川普政府強調盟友分擔責任，但在涉及台灣與第一島鏈時，美國仍承諾保持軍事優勢，並要求日本、南韓與其他盟友投入更多國防資源，共同維護這一關鍵區域的安全。

此外，汪浩指出，美國也同時將南海視為全球經濟命脈之一，「若任何勢力控制南海航道，可能對全球貿易與美國經濟造成巨大威脅」。因此，汪浩表示，美國計畫加強與日本、印度、澳洲等國的合作，一同維護航道自由，並阻止任何單邊勢力重塑區域秩序。

最後，汪浩綜合 NSS 的敘述點出，「美國已將台灣視為印太戰略的核心基石」。他說，保護台灣不僅是維持地緣平衡，也是確保美國全球競爭力與經濟安全的必須行動，「這種戰略定位，讓台灣在國際秩序變動中擁有更強的支撐與更清晰的戰略價值」。汪浩喊道，「台灣有事，就是美國有事！」

