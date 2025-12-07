白宮新版"國家安全戰略"8次提及台灣 反對改變台海現狀
政治中心／林靜、簡士峯、陳威余 台北報導
美國白宮公布最新版"國家安全戰略"報告，內文高達8次提及台灣，更強調反對單方面改變台海現狀，對此總統賴清德表示，感謝美方將嚇阻對台衝突列為優先事項，國防部長顧立雄則分析，美國將採取以印太區域和平穩定，作為美國最大核心利益，而民主同盟國家首要工作，就是形成集體嚇阻。
總統賴清德出席"自由中國"論壇開幕典禮，大談國家認同。
總統賴清德：「在面對中國未來威脅的時候，台灣第一步就是要團結，用民主來團結國家，用反共來凝聚人民的力量，不分先來後到，只要認同台灣，就是這個國家的主人，千萬不要讓外力所分化，分散我們的力量，就沒有辦法保護我們的國家。」
白宮新版"國家安全戰略"8次提及台灣 反對改變台海現狀（圖／民視新聞）
團結國內、一致對外，畢竟面對中國武力恫嚇，台灣沒有鬆懈本錢。與此同時，美國川普公布新版"國家安全戰略"報告，內文高達8次提及台灣，其中包括反對單方面改變台海現狀，並且將半導體與第一島鏈，提升到首要戰略任務，以及把嚇阻台海衝突列為優先事項。總統賴清德則在X發文，說誠摯感謝美國台灣將持續作為可信賴夥伴、強化自我防衛能力，維護區域和平。
總統府發言人郭雅慧：「整個戰略最重要目標，最後是希望能夠，防止中國進犯台灣，這當中提到可以說是，台灣沒事印太就沒事。」
國防部長顧立雄：「美國還是採取，以印太的區域和平穩定，作為美國的最大的核心利益，印太區域周邊國家偕同，產生有效的集體的嚇阻，是美國所極力推動的，我們台灣也要強化自我防衛能力。」
國防院學者蘇紫雲更分析，此份報告確立了美國"協防台灣"的戰略清晰，內文明確提及集體防衛，與"阻絕特定國家"佔領台灣，顯示美方對台海安全的重視，已經定錨，讓"疑美論"不攻自破。
台美日韓民主盟友，強化自我防衛，要力阻中國威脅印太區域的穩定。
原文出處：白宮新版「國家安全戰略」8次提及台灣 反對改變台海現狀
