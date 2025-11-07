白宮明令：不准輝達降規晶片B30A銷中 AI供應鏈進入「硬隔離」

財經中心／師瑞德報導

美媒指白宮不准輝達降規B30A銷中；路透稱中國要求國資新建資料中心改採國產AI晶片、進度未達三成須拆外晶片。雙向緊縮改寫採購規則，輝達在中布局受壓，本土供應鏈補位，美中AI算力脫鉤升級。（圖／翻攝自YT @NVIDIA）

美國科技媒體《The Information》引述知情人士報導，白宮已通知其他聯邦機關，不會允許輝達（NVIDIA）把為中國市場設計的降規AI晶片「B30A」銷往中國。報導並稱，輝達先前已向多家中國客戶遞送樣品。雖然輝達並未就此細節正面回應，但強調其在中國資料中心運算「市占為零」，相關銷售不在財測中。此一說法與近期市場風聲相呼應：川普政府對新一代Blackwell架構的外銷基調趨嚴，對等貿易「緩和期」並未鬆動高階AI晶片的紅線。

與此同時，北京也在本土化上踩油門。路透社本週披露，中國監管部門數週前下達指導意見，要求所有獲國家資金支持的新建資料中心必須採用國產AI晶片；若工程進度未達三成且已安裝或採購外國AI晶片，須拆除或取消採購；進度較高者則個案審查。該措施被視為中國歷來對外來高階AI硬體最強硬的排除手段之一。



兩端同時收緊，等於把「降規迴旋空間」也關上。一方面，美方把性能與互連等指標納入出口管制框架，讓廠商即便為中國市場設計特規版，仍可能被判定不合規；另一方面，中方把「國資」資料中心的採購門鎖向國產，實務上把外晶片逐步擠出雲端增量市場。對輝達而言，短期中國資料中心營收貢獻難回溫；對華為與本土供應鏈，則是擴大出貨與生態建設的政策窗口。

