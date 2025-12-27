白宮最年輕發言人報喜！任內懷孕寫首例

▲白宮美女發言人萊威特（Karoline Leavitt）26日宣布懷孕喜訊，表示將於明年春天迎來她的第二個孩子。萊威特也成為首位在任內懷孕的白宮新聞秘書。（合成圖／翻攝自萊維特IG）

[NOWnews今日新聞] 白宮美女發言人萊威特（Karoline Leavitt）26日宣布懷孕喜訊，表示將於明年春天迎來她的第二個孩子，萊威特稱這是她最難忘的聖誕大禮，萊威特也成為首位在任內懷孕的白宮新聞秘書。

根據《CBS》報導，萊維特在個人IG的貼文中寫到，「這是我們所能收到最棒的聖誕禮物，一個預計在2026年5月出生的女寶寶」。萊維特表達了對新增家庭成員的喜悅，表示「我和丈夫都感到非常興奮，等不及想看到我們的兒子成為哥哥。我的心中充滿了對上帝的感激，因為祂賜予我為母親的恩典，我深信這絕對是人間最接近天堂的事」。

廣告 廣告

28歲的萊維特是美國史上最年輕的白宮新聞秘書。在貼文中，她也特別感謝川普（Donald Trump）以及白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles），感謝他們的支持以及「在白宮內部營造出有利於家庭的工作環境」。

萊維特在懷孕期間將會繼續工作，事實上，萊維特2024年7月生下首個寶寶時，僅僅3天就立即重返工作崗位，因為當時川普在賓州遭遇令全球震驚的槍擊事件。萊維特2022年在共和黨黨內初選脫穎而出，代表共和黨角逐新罕布夏州的眾議員席位，雖然最終落敗，仍被視為共和黨內新星，並在去年擔任川普競選團隊的發言人，而川普勝選後，萊維特成為最年輕的白宮新聞秘書。

與丈夫的年齡差引發關注

萊維特宣布懷孕喜訊後，她與60歲丈夫里奇歐（Nicholas Riccio）的年齡差也再度引發關注。萊維特曾多次在訪談中暢談自己與丈夫的愛情故事，直言兩人的婚姻「非常非典型」，因為年齡相差太大，但是盛讚里奇歐是她最大的靠山與最好的朋友。

▲萊維特宣布懷孕喜訊後，她與60歲丈夫里奇歐（Nicholas Riccio）的年齡差也再度引發關注。（圖／翻攝自萊維特IG）

里奇歐是一位房地產開發商，擁有自己的房產企業，與萊維特在2022年首次見面，那時萊維特正在競選新罕布夏州的眾議員席位，兩人在一場選舉活動中透過共同朋友相識，並隨後發展成為朋友與戀人。

萊維特在評論兩人的年齡差距時，曾說到由於丈夫已經擁有一個非常成功的事業，所以他「現在全力支持我在事業上取得成功」。萊維特說自己的父母起初也有所疑慮，但是隨著對里奇歐的了解日益加深，「看到他為人處世的方式，以及他有多愛我之後，我想他們就很容易接受他了」。

萊維特與里奇歐在2023年12月訂婚，在2024年7月產下長子尼可（Nico），但兩人直到2025年1月，也就是川普就職典禮前幾天才正式結婚。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

別人的老闆！533億元賣掉公司豪撒全體員工75億獎金 有人秒退休

爽中8.8億樂透！加油站員工21歲退休 26年後親吐唯一遺憾曝現況

白宮下令「隔離」委內瑞拉石油！傳海防人力不足 扣押油輪有難度