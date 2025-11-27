白宮槍擊案「2士兵殉職」 FBI：嫌犯疑為阿富汗移民

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

美國華盛頓特區白宮附近昨（26）日下午2點發生槍擊案，兩名國民兵遭人近距離射擊，送醫後仍因傷重不治。警方迅速逮捕嫌犯、阿富汗籍男子拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal），華府市長與執法人員表示，初步研判這是一場「具針對性的埋伏攻擊」，目前警方仍在釐清犯案動機，追查是否存在更大規模安全威脅。

美國華盛頓特區白宮附近昨（26）日下午2點發生槍擊案，兩名國民兵遭人近距離射擊，送醫後仍因傷重不治。（示意圖／美聯社）

國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）事後在社群平台X表示，拉坎瓦爾2021年透過拜登政府啟動的「歡迎盟友行動（Operation Allies Welcome）」進入美國。她批評此計畫讓「未經充分審查的移民大量入境」，並拒絕公開嫌犯姓名，稱「不願讓他獲得任何名聲」。

國土安全部部長諾姆事後在社群平台X呼應川普批評移民政策（圖／截自Ｘ）

總統川普也在事後發布影片，指出國土安全部已證實嫌犯來自「阿富汗這個人間地獄」，並將矛頭直指拜登政府的移民政策。他批評拜登任內有「2,000萬未經審查的外國人入境」，稱拜登是「美國史上最糟糕的總統」，並呼籲全面重新檢視該時期從阿富汗入境者的身分審查。

根據CNN，拉坎瓦爾於2021年抵美，並在2024年提出庇護申請，今年4月已獲川普政府批准。這起槍擊案發生在感恩節前夕，川普也在談話中提到感恩節源於早期移民與原住民的共同慶祝，並藉題批評拜登的移民政策「背離國家精神」，更點名明尼蘇達州的索馬利裔社群，引發外界對族群標籤化的疑慮。

