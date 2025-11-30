白宮槓上媒體！抨擊「不實偏頗」報導 CNN、華郵入列「違規者恥辱榜」

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

根據《德國之聲》（DW）報導，美國白宮在上週五（29日）推出「媒體違規者」（Media Offenders）網站專區，列出川普政府認定「報導不實或具偏見」的新聞媒體清單，公開批評其認為報導偏頗的新聞機構或記者。

美國白宮在上週五（29日）推出「媒體違規者」（Media Offenders）網站專區，列出川普政府認定「報導不實或具偏見」的新聞媒體清單。（圖／截自Media offenders）

本週名單上包含《波士頓環球報》（Boston Globe）、哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News），以及《獨立報》（The Independent）。這些媒體因為報導上週六民主黨議員一段引發爭議的影片而被點名。這些議員都是退伍軍人或前情報官員，他們呼籲現役軍人不要服從非法命令，並說：「目前，對我們憲法的威脅不僅來自國外，也來自我們國內。」美國總統川普指稱這些議員的言論是「煽動叛亂和叛國，應該被判死刑」。

網站同時設有「違規者恥辱榜」（Offender Hall of Shame），《華盛頓郵報》（Washington Post）、哥倫比亞廣播公司新聞（CBS News）、美國有線電視新聞網（CNN）、MSNBC皆入榜。該網站可以瀏覽文章資料，以及記者姓名，並附有「謊言」、「偏見」、「瘋狂左翼」等10種不同標籤。

