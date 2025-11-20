白宮為川普「小豬」 說辯護 稱記者應該欣賞他的坦率

美國總統川普(Donald Trump)先前稱一位提問性犯罪者艾普斯坦(Jeffrey Epstein)事件的女記者是「小豬」。白宮20日為總統辯護，表示川普的言論反映出他的坦率與透明。

這段上週發生在空軍一號的對話影片已在網路瘋傳。當時這位女記者追問川普最近公開的艾普斯坦郵件，而川普俯身靠近她並用手指著她說，「安靜，小豬」。

在這封曝光的電郵中，已故的紐約金融家艾普斯坦聲稱川普「知道那些女孩的事」。艾普斯坦2019年依媒介未成年人賣淫等罪遭聯邦起訴，他候審期間在獄中身亡。

廣告 廣告

白宮新聞秘書李威特(Karoline Leavitt)20日被問到有關「小豬」一事時說，美國選民因為川普的坦率而再度選他當總統，記者們應該欣賞他在回答問題的坦率直言。

李威特在白宮簡報會表示，川普看到假新聞時就會說出來，並對散布不實訊息的記者感到受挫，但他也為媒體提供前所未見的接觸機會、並幾乎每天都回答提問。

李威特並未提供不實報導的證據。

川普18日在白宮橢圓形辦公室(Oval Office)接待沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼(Mohammed bin Salman)時，稱美國廣播公司(ABC)女記者布魯斯(Mary Bruce)是個「糟糕的人」。布魯斯詢問這位沙國的實際統治者有關記者哈紹吉(Jamal Khashoggi)遇害一事，並質疑川普為何不公開艾普斯坦檔案。

川普20日已簽署法案，下命司法部公布對艾普斯坦的長期調查文件。他先前曾拒絕公開這些檔案。

職業記者協會(Society of Professional Journalists)本週發表聲明，譴責川普對記者的貶低言論，並指出川普過去以貶低字眼來敗壞女性聲譽的過往歷史。

白宮拒絕在李威特稍早前的聲明之外，對川普的「小豬」說法發表評論。