白宮爆槍擊案！2士兵遭「近距離開火」殉職 川普下令增派500兵力進駐華府

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

美國首都華盛頓特區26日驚傳槍擊事件，兩名隸屬西維吉尼亞州的國民兵在白宮附近執勤時遭到近距離開火，送醫後仍傷重不治。國防部長第一時間向總統川普簡報，川普隨即下令再部署500名國民兵進駐華府，全力加強首都安全，白宮周邊也一度進入封鎖狀態。

兩名隸屬西維吉尼亞州的國民兵在白宮附近執勤時遭到近距離開火，送醫後仍傷重不治。（示意圖／unsplash）

警方表示，槍擊發生在白宮西北側的第17街與H街交界，兩名士兵遭到不明人士「有預謀」攻擊，現場明顯鎖定軍事人員。事發後，特勤局迅速拉起封鎖線，啟動白宮周邊的安全管制措施。稍後警方逮捕一名嫌疑人，並找回犯案槍枝，但犯案動機仍待調查。

五角大廈證實，殉職的兩人皆為國民兵成員。國民兵指揮官沉痛表示，兩名士兵遭遇「無端攻擊」，單位將全力協助家屬，也會與警方共同調查，強調目前沒有跡象顯示事態會擴大。這起事件也讓外界更加關注首都的整體治安與恐攻可能。

目前華府警方已加強白宮、國會山莊等敏感地點的巡邏，並呼籲民眾提供任何線索，協助釐清嫌犯動機與是否涉及更多同夥。事件雖已受到控制，但華府警戒級別仍處於高點，後續調查結果將影響美國未來一段時間的安全部署。

