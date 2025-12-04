白宮發布備忘錄 禁19高風險國家移民申請

大批全副武裝的執法人員現身紐奧良郊區展開掃街巡邏，氣氛詭譎，附近居民站上民宅屋頂，眼看苗頭不對趕緊衝上車離開現場。這是美國國土安全部最新一波行動，準備要揪出涉嫌暴力犯罪的移民，而美國總統川普（Donald Trump）也打算派遣國民兵到這座全美西語裔居民比例最高的城市。

聯邦當局鎖定的還有明尼蘇達州的索馬利亞裔，1991年索馬利亞爆發內戰，民眾逃離，之後許多人在美國宗教團體協助下移民到這個氣候極寒、勞動力短缺的州，長年下來索馬利亞裔社區問題不少，貧困、歧視常使這些移民成為激進組織為招兵買馬的目標。川普現在要大力掃盪非法移民，更不時提高分貝，批判首位非洲裔國會議員在內的索國移民。

廣告 廣告

美國總統川普表示，「看看他們的國家，看看它有多糟，那根本稱不上是一個國家，只有人們在街上亂走、殺來殺去。聽著，這些索馬利亞人從我們國家拿走了數十億美元。」

先前明尼阿波利斯市長曾批評川普言論「違背了美國人堅守的道德基石」，但川普沒有退縮，反而加碼表示索馬利亞是全世界最糟的國家，那裡來的人應該從美國滾出去，他並點名民主黨女性眾議員歐瑪和美國前總統歐巴馬。

美國總統川普說道，「許多問題也從巴拉克候賽因歐巴馬開始，很多人就是那那時候開始進來的。」

明尼蘇達州眾議員歐瑪認為，「我們都看過他說非洲國家是『糞坑國家』，所以這並不令人意外。」

感恩節期間發生在白宮附近的2位國民兵遭槍擊事件，嫌犯是來自阿富汗的移民，這個事件促使川普決定暫停受理來自阿富汗、緬甸、海地、伊朗等19個被認定為「高風險」國家的移民申請。白宮週二（3日）發布的這份備忘錄也明定，將針對拜登（Joe Biden）總統時期已進入美國的這些國家移民，嚴加審查他們已經被批准的福利申請。

更多公視新聞網報導

逾50國欲與美談判關稅 川普：每年付大錢否則免談

