白宮發布後製照片川普俯瞰格陵蘭 印媒：曝美擴張野心

（中央社新德里13日綜合外電報導）白宮昨晚在X平台上傳4張經過後製的照片，可見美國總統川普從橢圓形辦公室玻璃窗俯瞰格陵蘭（Greenland）休爾空軍基地。印度英語電視台「寰宇一家」今天報導，這暗示美國可能對格陵蘭採取行動。

根據「寰宇一家」（WION）網站，白宮使用了4張經過後製的照片，畫面可見橢圓形辦公室（Oval Office）窗戶俯瞰格陵蘭休爾空軍基地（Thule Air Base），配文寫著「點擊追蹤事件進展」。照片中還出現川普（Donald Trump）走向格陵蘭的畫面，暗示美國未來可能對格陵蘭採取行動。

廣告 廣告

分析人士指出，川普近期將焦點轉向丹麥屬地格陵蘭的舉動，時間上緊接在美國對委內瑞拉採取軍事行動之後。

川普宣稱，考量格陵蘭在北極地區的戰略位置，若將格陵蘭納入美國版圖，有助於促進美國的國家安全利益。

川普主張，美國必須擁有格陵蘭，以防止俄羅斯或中國占領格陵蘭。他聲稱格陵蘭地區已經「充斥著俄國與中國的船隻」，並嘲諷格陵蘭本身的防衛力量僅由「兩輛雪橇」組成。

川普堅稱美國「絕對需要格陵蘭」，並表示可能會採取軍事手段。

儘管北約（NATO）表達關切，丹麥也明確拒絕，川普仍警告，美國可能以「簡單或強硬」方式取得格陵蘭。（編譯：嚴思祺）1150113