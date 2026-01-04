白宮發布馬杜洛疑遭押送至美國緝毒署 不情願喊「晚安、新年快樂」

美軍3號凌晨對委內瑞拉發動奇襲，活捉委國總統馬杜洛夫婦，並將他們押送回美國受審。而美國白宮官方帳號發布新影片，內容是「嫌犯被帶走了」，只見穿著黑色連帽衫的馬杜洛戴著手銬，走在一條標示著「DEA NYD」的走廊上，疑似就是馬杜洛被押送抵達美國緝毒署（DEA）的畫面。

影片中能感受得到馬杜洛相當不情願，他用英語跟周遭的人說「晚安」，接著他碎念一段西班牙語後，又重複用英語說一遍「晚安」，隨後便略顯激動用英語喊「新年快樂」。

據了解，載著馬杜洛的直升機先抵達紐約曼哈頓，接著他被押送至曼哈頓的美國緝毒署辦公室，而最終目的地是布魯克林的拘留中心。

