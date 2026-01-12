白宮發文「正要開始」五角大廈披薩指數飆高

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 伊朗反政府示威已持續延燒兩個禮拜，美國總統川普（Donald Trump）警告，若伊朗政權對平民動用武力，美方將予以打擊。白宮美東時間11日下午突發文「我們正要開始」，五角大廈披薩指數也顯示國防部附近多家披薩店客流量高於平均，引發關注。

白宮官方帳號美東時間11日下午4時50分（台灣時間12日清晨4時50分）在X平台發文，「我們有三件事要說…願上帝保佑美軍。上帝保佑美國。我們才剛開始」，還附上美國國鳥「白頭海鵰」的圖案，以及川普日前出訪美軍基地，雙手握拳向官兵喊話的照片，配上「讓美國再次偉大」的標語。

同一時間，被視為五角大廈加班指標的「五角大廈披薩指數」（Pentagon Pizza Report）也出現變化，專門追蹤披薩指數的X帳號「五角大廈披薩指數報告」（@PenPizzaReport）指出，截至美東時間11日下午4點16分，五角大廈附近有多家披薩店的店內客流量及訂單量都高於平均；晚間6點34分，僅剩少數幾間披薩店的平均客流量高於平均，餐酒館「弗雷迪海灘酒吧」（Freddies Beach Bar）客流量低於平均。

「五角大廈披薩報告」在X平台有25萬人追隨，透過開源數據分析觀察五角大廈周邊多家披薩店、同志酒吧、運動酒吧的客流量、活動熱度，透過繁忙程度，如披薩訂單激增，可能代表國防人士在五角大廈加班，判斷五角大廈官員的動態。

