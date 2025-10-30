白宮發聲明回應《最後一戰》川普士官長跟風熱議：「川普總統深受玩家愛戴！」

近日，美國白宮與國土安全部結合知名射擊遊戲《最後一戰》，用 AI 生成讓川普總統穿上士官長盔甲，宣稱「結束主機戰爭」的宣傳圖片發出之後，引起了網友們的吐槽與討論，許多人都認為川普總統只是跟風在蹭而已。不過，根據外媒收到的白宮相關聲明，白宮正面回應，表示川普總統讓權力回歸玩家，「深受玩家愛戴！」

綜合外媒報導，前任國外遊戲媒體 Kotaku 編輯 Alyssa Mercante 收到白宮回應近日由於國土安全部發布的「《最後一戰》士官長川普」圖片，而引發的網友相關熱議討論，表示「川普總統又結束了一場戰爭，只有一位領導人致力於讓權力回歸玩家，就是川普總統！」，並且也在聲明中稱，「川普總統深受美國玩家喜愛！」

只不過，實際上川普的第二任任期可以說對遊戲業界產生許多好壞參半的影響，例如由於他激進的關稅政策，任天堂、Sony、微軟遊戲主機三巨頭紛紛決定調漲美國地區遊戲主機、配件的價格，讓玩家們必須花更多錢在購入新主機上。而正面的事情是，川普也發布行政命令，認為支付平台「金融施壓」遊戲平台違法，必須撤回那些行動，讓玩家們能夠自由選擇想玩的遊戲，而不是被 DEI 行動干涉。而這件事情從始至終最重要的或許是這次國土安全部與美國政府獲得微軟授權了嗎？因為先前任天堂就曾正面回應國土安全部用《寶可夢》片頭曲《Gotta Catch 'Em All》做廣告的說法，稱「我們根本沒有授權！」