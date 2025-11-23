白宮發言人也愛 韓妝巨擘2026來美 首店開在巴沙迪那

李威特在Instagram貼出照片，大秀自己在南韓入手的美妝保養品。（本報資料照片╱擷自Instagram@karolineleavitt）

南韓美妝零售商歐利芙洋（CJ Olive Young）宣布，將於2026年5月前，在洛杉磯縣巴沙迪那開設美國首家門市，意味韓妝正式進軍美國市場。韓妝在美國熱度近年快速攀升，連白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)隨總統川普訪韓時，都忍不住在百忙之中前往Olive Young「掃貨」，彰顯其品牌吸引力。這項落腳南加州的投資，也替面臨財政壓力的巴沙迪那，帶來新商業動能。

28歲的李維特，月前隨同川普訪韓。儘管行程緊湊，還是擠出時間採購韓流美妝(K-beauty)產品。李維特在Instagram貼出照片，洋洋灑灑陳列出她訪韓期間血拚的「戰利品」，包括面膜、精華液、潔面乳、防曬乳及卸妝油等，還加上了有愛心眼睛的符號。

廣告 廣告

李維特並未說明在何處購得美妝保養品，但一些產品帶有「Olive Young Exclusive」標籤，顯示她是在南韓最大規模之一的美妝連鎖店採買。該公司發言人後來證實，李維特確實造訪Olive Young在慶州的一家分店。

Olive Young在美國市場早已累積超高人氣；2024年7月舉辦的KCON LA活動中，該品牌攤位前大排長龍。數據更凸顯韓妝在美國市場的火熱程度；南韓關稅廳統計，2025年第一季，南韓美妝產品對美出口較去年同期暴增53%。

這家美妝零售商，已決定要進軍美國市場。總部位首爾的Olive Young經過評估，從眾多美國城市中，選定南加的巴沙迪那作為美國首店所在地。公司指出，巴沙迪那位洛杉磯東北方，鄰近洛杉磯市中心的地理優勢、高收入家庭集中，以及加州理工等知名學府所在，是選址關鍵考量。

根據2025年數據，巴沙迪那市家庭收入中位數10萬3778美元，超過22%的家庭年收入在20萬美元以上。公司表示，將從高人流地段布局，鎖定對潮流敏感的年輕消費族群，隨後逐步拓展至加州其他地區，包括洛杉磯的多個Westfield購物中心都在考量之列。

預計落腳巴沙迪那的旗艦店，將提供圍繞南韓美妝趨勢策畫的精選產品組合與互動式服務體驗，配備AI智能膚質分析系統和個人化美妝諮詢。超過400個南韓美妝品牌以及精選國際品牌正準備加入陣容，未來更計畫擴展至健康保健等品類。該店將與PlayLab Beauty、Sephora和Tiffany & Co.等知名品牌為鄰，進一步提升舊巴沙迪那的零售業態。

此次Olive Young進駐巴沙迪那，正值該市面臨伊頓野火影響經濟及財政挑戰之際，這項國際投資，料將為當地注入新活力，也為南加州消費者帶來更多元的韓妝購物選擇。

成立於1999年的Olive Young，目前在南韓擁有超過1370家門市，是南韓最具規模的美妝零售連鎖品牌之一。現任執行長李善貞於2022年上任，為公司史上首位女性最高主管，在其領導下積極推動國際化布局。

更多世界日報報導

「不限嚴重罪犯」ICE紐約總監：未犯罪移民亦會被拘捕

感恩節出遊 全美2/3地區恐遭遇豪雨、強風、大雪

婚變？范斯夫人被拍到沒戴婚戒 民主黨諷：JD睡沙發了嗎