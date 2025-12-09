白宮發言人姻親被ICE抓後獲保釋 庭外打遣返官司

一名與白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)有姻親關係的巴西籍女子，幼時來美，因逾期居留遭移民與海關執法局(ICE)執法人員拘捕及面臨遣返；移民法官8日下令釋放，讓她可在庭外法律挑戰遣返。

綜合美聯社、NBC等報導，現年33歲的布魯娜‧費雷拉(Bruna Caroline Ferreira)曾與李維特的哥哥麥可‧李維特(Michael Leavitt)未結婚但育有一子，不過早已分手多年，且與兒子也多年沒有聯絡。費雷拉11月12日開車前往新罕布夏州時，遭被ICE探員逮捕。

代表律師波密羅(Todd Pomerleau)證實，費雷拉先被帶到佛蒙特州，後來轉移到路易斯安那州的拘留中心等候遣返，但一位移民法官8日下令，准她以1500元保釋等候上訴。

法官在簡短的判詞指費雷拉「不構成危險，也沒有潛逃風險，政府也接受這個論點，也從沒爭論過她是犯罪的非法移民，因此不反對保釋」。

對於費雷拉獲准保釋，國土安全部及李維特暫未作出回應。

國土安全部之前聲稱費雷拉為「犯罪的非法移民」，發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)表示，費雷拉是來自巴西的「犯罪非法外籍人士」，觀光簽證在1999年6月到期失效，曾因毆打他人而遭逮捕。但律師波密羅否認有關指控。

波密羅指出，費雷拉六歲時來到美國，後來加入了歐巴馬時代實施的「童年抵美者暫緩遣返計畫」(DACA，夢想生)，又說她正在申請綠卡。他批評國安部稱，費雷拉「才六歲，就說她是犯罪的非法移民」。

他又說，國安部說她違反了簽證規定，但根據移民法，如果是犯罪的非法移民，就無法獲得DACA，因為有犯罪紀錄的人會被取消DACA資格，但她一直擁有夢想生身分。

據WBUR電視報導，費雷拉1998年隨家人來美，長期住在波士頓地區，麻州法院網路查詢系統並沒有她因襲擊罪而遭起訴的資料。

