白宮發言人韓國行大豐收 爽曬彩妝戰利品、與Youtuber互動
韓美峰會29日圓滿落幕，陪同美國總統川普前往韓國進行訪問的白宮發言人李威特，利用空檔時間前往當地藥妝店Olive Young購買韓國美妝產品，並在社群媒體上展示其戰利品。除此之外，李威特還與白宮新聞聯絡顧問馬丁旁觀保守團體集會，並在冰淇淋店與韓國Youtuber進行互動。
《中央日報》報導，Olive Young相關人士表示，李威特29日下午前往慶州皇理團街上的分店購物，她在店內停留了20多分鐘，由會說英語的店員幫忙購物，隨後李威特在社群媒體Instagram上傳擺放13樣美妝產品的照片。
根據照片，李威特購買的產品有Medicube防曬乳與毛孔淨化棉片、MEDIHEAL面膜、VT微針精華、Torriden精華液、Bringgreen護唇膏、Beauty of Joseon人蔘卸妝油、眼霜、潔顏乳與防曬乳等。
另外，根據《朝鮮日報》，李威特和馬丁在皇理團街商圈遇上由保守團體「自由大學」主辦的遊行。參加此次集會的民眾揮舞韓國與美國國旗，高喊「加強韓美同盟」等口號。
此外，韓國某YouTuber在街頭直播時看到兩人在街上的一家義式冰淇淋店等候商品，這家店以販賣各種卡通形象的義式冰淇淋聞名。他向兩人打招呼，並說「你好，我愛川普。」李威特也微笑回應「我們也愛川普。」接著他說「（我們）正在為了自由舉辦示威遊行。」李威特回答「我看到了。」兩人互動引發諸多討論。
報導指出，李威特和馬丁深受川普信任，川普稱李威特是「史上最棒的發言人」、「嘴巴像機關槍一樣快」。馬丁將只有隨行人員才能拍攝的影片和照片即時上傳到自己的社群媒體，展現與眾不同的臨場感，速度遠超過隨行媒體團。川普稱馬丁為「世界上最美麗的攝影師」，因長得像川普的配偶梅蘭妮亞，被支持者稱為「梅蘭妮亞翻版」。
