白宮發言人「玻尿酸嘴」掀熱議！攝影師喊冤 川普曾讚「那雙唇像機關槍」

卡羅琳萊維特因一張近距離雜誌特寫照，引發網友熱議。（翻攝karolineleavitt IG、vanityfair IG）

美國時尚雜誌《浮華世界》（Vanity Fair）近日推出白宮幕僚長蘇西威爾斯（Susie Wiles）系列專訪，更同步刊出多名川普第二任期核心幕僚的形象照。其中，28歲的卡羅琳萊維特（Karoline Leavitt）因近距離特寫的嘴唇畫面，意外成為焦點。

近拍照被放大唇部細節 網友為何狂刷留言？

《浮華世界》報導形容，萊維特是川普政府的傳聲筒。其中一張近距離臉部特寫中，可見她的嘴唇被拍得格外清晰，唇緣交界線出現多個紅點，被部分網友指疑似是注射填充物的痕跡。

照片在《浮華世界》IG曝光後，許多網友留言直呼「嚇死人」「有人需要加薪」「一邊打玻尿酸、一邊不相信疫苗，真的很荒謬」「28歲？看起來像50歲」「剛從玻尿酸診所出來吧」。還有人說「女人互相踐踏女人，真是個可悲的時代」「這就是為什麼新聞自由很重要的原因」。

萊維特的臉部特寫照，唇緣交界線出現多個紅點，被部分網友指疑似是注射填充物的痕跡。（翻攝vanityfair IG）

這系列照片由知名攝影師克里斯多福安德森（Christopher Anderson），面對質疑，他向《獨立報》（The Independent）表示，他沒有要刻意醜化任何人。他說明，他多年來的創作風格就是拍近距離肖像，尤其是拍政治人物，「我喜歡穿透政治所營造的舞台感，去捕捉更真實的狀態。」

安德森也坦言，相較其他白宮官員，他「確實覺得把鏡頭靠近一點來拍攝萊維特，很有意思」，但不是要醜化她，而是呈現真實樣貌。

被質疑刻意醜化 攝影師與白宮怎麼說？

該次一起為《浮華世界》拍攝的，還有美國副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）、白宮副幕僚長史蒂芬米勒（Stephen Miller）等人，拍攝風格一致。安德森強調，自己長期幫不同立場的政治人物拍攝類似作品，真的沒有刻意針對某個人。

安德森也透露，拍攝結束後，米勒曾私下對他說：「你在照片中選擇如何對待一個人，其實擁有很大的權力。」對此他回應：「你也是。」更坦言不確定對方是否聽懂其中含意。

川普（左）多次盛讚萊維特（右）是最棒的白宮發言人。（翻攝karolineleavitt IG）

白宮對該組照片表達強烈不滿，白宮發言人泰勒羅傑斯（Taylor Rogers）向《People》表示，《浮華世界》刻意用怪異角度和後製，拍攝萊維特和其他幕僚，簡直就是在羞辱他們。強調萊維特不僅外貌出眾，更是政壇人才。

萊維特本人尚未就照片發表回應。不過，她的外貌過去多次獲川普稱讚，川普曾形容「她那張臉、那雙唇，動起來就像機關槍一樣」，且多次盛讚她是最棒的白宮發言人。

