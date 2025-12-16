白宮百年東廂改建宴會廳 美史蹟保護組織告川普違法濫權

美國總統川普(Donald Trump)興建新白宮宴會廳的計畫，將在今天(16日)首度面臨法庭考驗。文物保護者和批評人士指控川普濫用總統職權，「非法」拆除百年歷史的白宮東廂(East Wing)；川普政府則主張，改建白宮是為了國家需要，且符合行政權基本原則。

路透社報導，這起訴訟由美國非營利組織「歷史保存國民信託」(National Trust for Historic Preservation，NTHP)提起，將於當地時間今天下午在哥倫比亞特區(District of Columbia，D.C.)聯邦法院舉行聽證會。

廣告 廣告

川普自1月重掌總統大位以來，對白宮展開一系列翻新計畫，打造大型宴會廳是其中之一。該建築占地近9千平方公尺、耗資3億美元，將用於舉辦國宴等活動，目前大型機具已進駐展開整地工程。

「歷史保存國民信託」組織指控，川普政府和數個聯邦機構在未經審查的情況下，擅自拆除擁有120年歷史的白宮東廂，對白宮和周邊造成了「不可逆的毀損」。

該組織指出，「任何總統在未經審查的情況下，都無權拆除白宮建築，無論是川普總統、拜登總統還是任何其他人。」

川普政府則表示該興建計畫合法，符合國事需求，且包括興建東廂的小羅斯福(Franklin D. Roosevelt)總統在內，歷任多位總統都曾翻修白宮，「其權力得到行政權基本原則的支持」。