白宮盛會遭ABC記者尖銳提問 川普勃然大怒威脅撤照

美國總統川普(Donald Trump)18日在一場備受矚目的白宮活動，因為美國廣播公司(ABC)記者針對川普家族企業、以及性犯罪者艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的醜聞提問而勃然大怒，威脅要吊銷ABC的執照。

川普18日在白宮接待來訪的沙烏地阿拉伯王儲薩爾曼親王(Crown Prince Mohammed bin Salman)，美國中央情報局(CIA)的調查認為這位沙國的實際統治者，和華盛頓郵報(Washington Post)記者哈紹吉(Jamal Khashoggi)2018年遭到謀殺有關。

美國廣播公司新聞網(ABC News)記者布魯斯(Mary Bruce)在這場活動中提問，她問到川普家族企業被控在中東進行不當交易。

媒體報導的焦點在於川普集團(Trump Organization)和沙國合作夥伴在討論的交易，包括在馬爾地夫的豪華度假勝地開發案。

此外，布魯斯也對薩爾曼親王提問，表示「美國情報機構認定你策劃了對一名記者的殘忍謀殺，911事件的罹難者家屬對你出現在橢圓形辦公室(Oval Office)感到憤怒。美國人為何要相信你？」

川普生氣的打斷了提問，他說，「ABC是假新聞，是這一行裡面最糟糕的其中一個」。

這位總統表示，他和「家族企業無關」，川普家族企業目前是由他的2個兒子掌管。

「小豬」羞辱

雖然美國情報機構暗示這位沙國王儲同意對哈紹吉下手，但川普仍然支持薩爾曼親王否認涉案的說法。他怒氣沖沖的說，「你沒必要問這種問題來讓我們的客人難堪」。

布魯斯隨後又提問有關艾普斯坦的爆點問題。

在川普的支持者先前煽動有關艾普斯坦的陰謀論之後，川普和這名已故金融家的關係已經困擾著他好幾個月。艾普斯坦在2019年自殺身亡，當時他正等待就性交易罪名受審。

川普回嗆布魯斯說，「我在意的不是這個問題，而是你的態度。我認為妳是個糟糕的記者」。

他並重申這起醜聞是場「騙局」的說法，表示「我跟艾普斯坦無關」。「妳的這家爛公司是作惡者之一」。

川普並補充說，「我要告訴你，我認為ABC的執照應該被吊銷，因為你們的新聞太假而且錯得太離譜」。

川普隨後就指著布魯斯說，「妳不用再提問了」。

在這場最新衝突之前，川普上週曾在另一位女記者詢問艾普斯坦的問題時稱她為「小豬」。